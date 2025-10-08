Водії, маляри та слюсарі: КП «Миколаївелектротранс» запрошує на роботу
- Ірина Олехнович
•
17:45, 08 жовтня, 2025
Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» шукає нових працівників.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Зазначається, що наразі потребують наступних фахівців:
- Водій трамвая — зарплатня 19 000 - 25 000 грн, робота змінами;
- Водій тролейбуса — зарплатня 19 000 - 25 000 грн, робота змінами;
- Слюсар-електрик з ремонту електрообладнання — зарплатня 19 000 - 27 000 грн , графік 5/2 з 08:00 до 17:00;
- Технік служби колії — зарплатня 19 000 грн + премія, графік 5/2 з 08:00 до 17:00;
- Акумуляторник — зарплатня 19 000 - 20 000 грн, графік 5/2 з 08:00 до 17:00;
- Інженер-будівельник — зарплатня 23 500 грн + премія, графік 5/2 з 8:00 до 17:00;
- Електромонтер контактної мережі — зарплатня19 000 - 23 000 грн, робота змінами;
- Заступник начальника служби енергогосподарства — зарплатня 28 700 грн + премія , графік 5/2 з 08:00 до 17:00;
- Маляр рухомого складу — зарплатня 20 000 - 27 000 грн, графік 5/2 з 08:00 до 17:00;
- Електрик цеху — зарплатня 20 000 - 22 000 грн, графік 5/2 з 08:00 до 17:00.
Якщо зацікавила вакансія телефонуйте за номером: (0512) 47-34-18 чи (099) 415-10-37.
З актуальними вакансіями комунального підприємства можна ознайомитися на сайті: https://mkelektrotrans.mk.ua/vacancies
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у серпні в Україні показник середньої заробітної плати серед штатних працівників становив 25 911 гривень, що на 2,2% менше, ніж у липні. У Миколаєві зарплатня сягнула відмітки в 23174 гривні, що на 2%, ніж минулого місяця.
