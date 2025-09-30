У серпні середня зарплата в Миколаївській області знизилася на 2%. Фото: Depositphotos

У серпні в Україні показник середньої заробітної плати серед штатних працівників становив 25 911 гривень, що на 2,2% менше, ніж у липні. У Миколаєві зарплатня сягнула відмітки в 23174 гривні, що на 2%, ніж минулого місяця.

Про це свідчать дані, опублікуванні в Держстаті. Так середня заробітна плата в Україні у серпні 2025 року знизилася до 25 911 гривень проти 26 499 гривень у липні.

Найвищий рівень середньої зарплати зафіксували у Києві — 39 535 гривень, Луганській області – 32 541 гривня та Дніпропетровській області – 26 779 гривень. Найнижчий же показник був у Чернівецькій (18 451 гривня) та Кіровоградській (18 778 гривень) областях.

Середня зарплатня за серпень по регіонам. Фото: Держстат

На Миколаївщині середня зарплата у серпні склала 23 174 гривні, що на 2% менше порівняно з попереднім місяцем. В Одесі цей показник становив 21 078 гривень, а в Херсоні — 21 613 гривень.

За видами економічної діяльності найбільші оклади у серпні отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій (65 213 гривень), авіаційного транспорту (57 582 гривні) та фінансів і страхової діяльності (52 269 гривень).

Показник середньої оплати по сферам економічної діяльності станом на серпень. Фото: Держстат

Найнижчі ж зарплати спостерігалися у сфері освіти (14 432 гривні), мистецтва та розваг (14 015 гривень), а також серед робітників бібліотек, архівів і музеїв (14 379 гривень).

Загалом за даними Держстату, заборгованість із виплати заробітної плати по всій Україні на 1 вересня становить 3,5 мільярда гривень.

Заборгованість із виплати зарплатні по Україні станом на 1 вересня 2025 року. Фото: Держстат

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — одна.