  • вівторок

    30 вересня, 2025

  • 9.7°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 30 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 9.7° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У серпні середня зарплата в Миколаївській області знизилася на 2%

У серпні середня зарплата в Миколаївській області знизилася на 2%. Фото: DepositphotosУ серпні середня зарплата в Миколаївській області знизилася на 2%. Фото: Depositphotos

У серпні в Україні показник середньої заробітної плати серед штатних працівників становив 25 911 гривень, що на 2,2% менше, ніж у липні. У Миколаєві зарплатня сягнула відмітки в 23174 гривні, що на 2%, ніж минулого місяця.

Про це свідчать дані, опублікуванні в Держстаті. Так середня заробітна плата в Україні у серпні 2025 року знизилася до 25 911 гривень проти 26 499 гривень у липні.

Найвищий рівень середньої зарплати зафіксували у Києві — 39 535 гривень, Луганській області – 32 541 гривня та Дніпропетровській області – 26 779 гривень. Найнижчий  же показник був  у Чернівецькій (18 451 гривня) та Кіровоградській (18 778 гривень) областях.

Середня зарплатня за серпень по регіонам. Статистика: ДержстатСередня зарплатня за серпень по регіонам. Фото: Держстат

На Миколаївщині середня зарплата у серпні склала 23 174 гривні, що на 2% менше порівняно з попереднім місяцем. В Одесі цей показник становив 21 078 гривень, а в Херсоні — 21 613 гривень.

За видами економічної діяльності найбільші оклади у серпні отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій (65 213 гривень), авіаційного транспорту (57 582 гривні) та фінансів і страхової діяльності (52 269 гривень).

Показник середньої заробітньої плати по сферам економічної діяльності станом на серпень. Фото: ДержстатПоказник середньої оплати по сферам економічної діяльності станом на серпень. Фото: Держстат

Найнижчі ж зарплати спостерігалися у сфері освіти (14 432 гривні), мистецтва та розваг (14 015 гривень), а також серед робітників бібліотек, архівів і музеїв (14 379 гривень).

Загалом за даними Держстату, заборгованість із виплати заробітної плати по всій Україні на 1 вересня становить 3,5 мільярда гривень.

Заборгованість із виплати зарплатні по Україні станом на 1 вересня. Фото: ДержстатЗаборгованість із виплати зарплатні по Україні станом на 1 вересня 2025 року. Фото: Держстат

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — одна.

Останні новини про: Миколаївщина

На Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — одна
СБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ
Безбар'єрна освіта: інклюзивно-ресурсні центри Миколаївщини
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич відповів прессекретарю Путіна: «Ця істота досі не зрозуміла, що Миколаїв не хоче до Росії»

Альона Коханчук
новини

«Практика шантажу депутатів має піти у забуття», — Кісельова про розгляд питань на сесіях

Альона Коханчук
новини

Сєнкевич звинуватив Домбровську в інформаційній атаці на міськраду через Телеграм-канали

Юлія Бойченко
новини

Домбровська просить закрити сесію й не розглядати питання з голосу: «Досить «пакувати» важливе з шкурняками»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація»

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Безбар'єрна освіта: інклюзивно-ресурсні центри Миколаївщини
СБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ
На Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — одна

З 1 жовтня новий водогін у Миколаєві підключать до електроживлення, — Кім

«Звернення переносяться із року в рік», — Береза про нестачу коштів для ремонту доріг у приватному секторі

4 години тому

Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі

Юлія Бойченко

Головне сьогодні