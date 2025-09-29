  • понеділок

На Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — 1

У 2025 році дев’ять компаній на Одещині позбулися російських власників — це один із найвищих показників в Україні. На Миколаївщині одна така компанія, а на Херсонщині  — дві.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті»

Де бізнеси позбулися російського сліду у 2025 році. Інфографіка: ОпендатаботДе бізнеси позбулися російського сліду у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

Згідно з даними, третина компаній, які очистили структуру власності від російського впливу, розташована у Києві  — 30 бізнесів. Далі у рейтингу Одеська область  — 9 компаній, а також Харківська, Львівська та Вінницька  — по 7.

З січня цього року в Україні 91 компанія позбулася російських власників. Серед них 88 продовжують активну діяльність, ще 3 — перебувають у процесі ліквідації.

Від початку повномасштабного вторгнення ще 714 українських компаній видалили російських власників, попри законодавчі обмеження.

Report Чим займаються компанії, що позбулися російського сліду. Інфографіка: ОпендатаботReport Чим займаються компанії, що позбулися російського сліду. Інфографіка: Опендатабот

Найбільше бізнесів, що відмовилися від російського впливу, працюють у таких сферах: оптова торгівля — 15 компаній, операції з нерухомістю — 13, роздрібна торгівля — 8, рибне господарство — 6, IT і консалтинг — 5.

Переважна більшість цих компаній — це малий бізнес із річним оборотом до десяти мільйонів гривень (38 компаній). Ще 10 компаній заробляють від десяти до 100 мільйонів гривень, 4 — понад 100 мільйонів гривень, а 39 не подали фінансової звітності.

Зазначається, що законодавство щодо зміни власників компаній із російським капіталом залишається незмінним: такі зміни можуть вносити лише окремі категорії громадян РФ ті, хто легально проживає в Україні або володіє часткою до 10% у статутному капіталі.

Раніше повідомлялось, що Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО.

