Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

В Україні 197 компаній перебувають у санкційному списку Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Станом на середину вересня цього року, до трійки регіонів-лідерів за кількістю фігурантів входить і Одещина.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті»

Де найбільше підсанкційних компаній. Інфографіка: ОпендатаботДе найбільше підсанкційних компаній. Інфографіка: Опендатабот

Найбільше санкційних компаній у Києві — 112 підприємств. В Одеській області — 17, у Львівській — 12. Крім того, у Чернівецькій та Донецькій областях — по 9. У Миколаївській області таких компаній лише 3. 

Зазначається, що компанія «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», що працює під брендом Pin-Up змогла заробити понад 1,9 мільярда гривень за минулий рік. Помітні доходи задекларували також Високовольтний союз-РЗВА (71,3 мільйона гривень), Машзавод (56,7 мільйона гривень), Тисагаз (41,1 мільйона гривень) та Авто-мат (19 мільйонів гривень).

Тільки у 2024 році до санкційного списку внесли 123 компанії — це понад 62% усіх, хто нині у переліку. Для порівняння: у 2021 році додали 38 компаній, у 2022-му — 20, у 2023-му — 11, а у 2025-му — лише 5.

Скільки компаній потрапили до санкційного списку РНБО. Інфографіка: ОпендатаботСкільки компаній потрапили до санкційного списку РНБО. Інфографіка: Опендатабот

Більшість фігурантів мають санкції до 2027 року (103 компанії). Для 10 підприємств обмеження діють до 2026-го, для 40 — до 2034-го. Частина компаній залишиться під санкціями фактично довічно: 28 перебувають під безстроковими санкціями, а ще 7 — до 2073 року.

Разом з тим список поступово оновлюється: у 32 компаній санкції були скасовані, ще у 217 вони завершилися після визначеного строку. Серед тих, хто вибув, найбільші доходи у 2024 році показали компанія М.С.Л. (понад 310 мільйонів гривень), «Інтерімп» (95,5 мільйона гривень) та «Патріот» (43 мільйони гривень).

Чим займаються підсанкційні компанії. Інфографіка: ОпендатаботЧим займаються підсанкційні компанії. Інфографіка: Опендатабот

Найчастіше під санкції потрапляють підприємства у сферах оптової торгівлі (31%), будівництва (9,6%), інформаційних послуг та медіавиробництва (по 4,1%), а також організації азартних ігор (3,6%).

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції до осіб і компаній, які причетні до виробництва ударних безпілотників для Росії. До списку потрапили 87 суб’єктів, більшість — з РФ.

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

