Водії, сапери, водолази: на службу в ДСНС Миколаївщини потрібні працівники
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
14:10, 15 жовтня, 2025
-
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області оголосило набір на службу за низкою вакансій.
Про це повідомили у ДСНС Миколаївської області.
В управлінні відкриті вакансії за такими напрямами:
-
водій відділення інженерної техніки (м. Первомайськ);
-
машиніст електростанції відділення енергозабезпечення;
-
водій відділення автотранспортного забезпечення;
-
машиніст автогрейдера відділення землерийних машин;
-
водій-екскаваторник відділення колісних екскаваторів;
-
водій (навантажувача) відділення навантажувальної техніки;
-
сапер відділення піротехнічних робіт;
-
водій-сапер відділення піротехнічних робіт;
-
водолаз-сапер відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт;
-
старший сапер-кінолог відділення спеціальних мінно-пошукових робіт.
Основні вимоги до кандидатів:
-
повна загальна середня освіта;
-
професійно-технічна освіта за відповідним напрямом;
-
посвідчення тракториста-машиніста категорій D1, D2, Е2, F2, G2;
-
бажаний досвід роботи не менше одного року;
-
наявність військово-облікових документів з оновленими даними;
-
вік від 18 років.
ДСНС пропонує:
-
конкурентну заробітну плату;
-
соціальні гарантії, зокрема збільшену відпустку, медичне забезпечення, збереження зарплати під час відпустки або тимчасової непрацездатності, право на пенсію за вислугою років;
-
можливість професійного розвитку та навчання;
-
матеріальну допомогу для оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.
Бажаючим приєднатися до служби слід звертатися за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 136/б, або за телефоном (063) 284-57-20.
