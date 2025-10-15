Водії, сапери, водолази: на службу в ДСНС Миколаївщини потрібні працівники

Головне управління ДСНС України у Миколаївській шукає працівників. Ілюстраційне фото: ДСНС України

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області оголосило набір на службу за низкою вакансій.

Про це повідомили у ДСНС Миколаївської області.

В управлінні відкриті вакансії за такими напрямами:

водій відділення інженерної техніки (м. Первомайськ);

машиніст електростанції відділення енергозабезпечення;

водій відділення автотранспортного забезпечення;

машиніст автогрейдера відділення землерийних машин;

водій-екскаваторник відділення колісних екскаваторів;

водій (навантажувача) відділення навантажувальної техніки;

сапер відділення піротехнічних робіт;

водій-сапер відділення піротехнічних робіт;

водолаз-сапер відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт;

старший сапер-кінолог відділення спеціальних мінно-пошукових робіт.

Основні вимоги до кандидатів:

повна загальна середня освіта;

професійно-технічна освіта за відповідним напрямом;

посвідчення тракториста-машиніста категорій D1, D2, Е2, F2, G2;

бажаний досвід роботи не менше одного року;

наявність військово-облікових документів з оновленими даними;

вік від 18 років.

ДСНС пропонує:

конкурентну заробітну плату;

соціальні гарантії, зокрема збільшену відпустку, медичне забезпечення, збереження зарплати під час відпустки або тимчасової непрацездатності, право на пенсію за вислугою років;

можливість професійного розвитку та навчання;

матеріальну допомогу для оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.

Бажаючим приєднатися до служби слід звертатися за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 136/б, або за телефоном (063) 284-57-20.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» шукає нових працівників.