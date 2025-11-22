Лукашенко заявив про «помилування» 31 українця — звільнені вже повернулися додому
Україна повернула додому 31 цивільного громадянина, яких раніше утримували та засудили в Білорусі. Серед звільнених є тяжкохворі люди.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Там зазначили, що до України повернулися чоловіки та жінки, яких раніше затримали білоруські силовики й засудили на терміни від 2 до 11 років. Наймолодшій зі звільнених — 18 років, найстаршому — 58. Серед повернених є тяжкохворі, зокрема люди з онкологічними діагнозами.
Білоруська сторона заявила, що звільнення оформлено як «помилування», яке нібито особисто підписав Олександр Лукашенко «на прохання України». Про це повідомила речниця Наталія Ейсмонт. За її словами, передача українців є «жестом доброї волі» та пов’язана з «досягнутими домовленостями» між Дональдом Трампом і Лукашенком, а також зі «створенням умов для врегулювання збройного конфлікту» в Україні.
Нагадаємо, раніше у справі про депортацію дітей Новопетрівської школи-інтернату з Миколаївщини зʼявився ще один підозрюваний росіянин.
