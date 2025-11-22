  • субота

    22 листопада, 2025

  • 11.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 11.8° Похмуро

Клуб

Якими будуть вимкнення електрики 23 листопада: оприлюднили попередні графіки

У Миколаєві ввели додаткові відключення світла. Фото: «МикВісті»У Миколаєві ввели додаткові відключення світла. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві та по області у неділю, 23 листопада, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги без світла деякі споживачі будуть від п'яти до одинадцяти годин.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

  • 1.1 — 00:00–01:30; 08:30–12:00; 15:30–20:30

Всього: 10 год

  • 1.2 — 05:00–08:30; 19:00–22:30

Всього: 7 год

  • 2.1 — 01:30–05:00; 08:30–12:00; 19:00–22:30

Всього: 10,5 год

  • 2.2 — 00:00–01:30; 05:00–08:30; 15:30–19:00

Всього: 8,5 год

  • 3.1 — 01:30–05:00; 08:30–12:00; 19:00–22:30

Всього: 10,5 год

  • 3.2 — 05:00–08:30; 15:30–19:00; 22:30–00:00

Всього: 8,5 год

  • 4.1 — 01:30–05:00; 12:00–15:30; 22:30–00:00

Всього: 8,5 год

  • 4.2 — 12:00–19:00

Всього: 7 год

  • 5.1 — 00:00–00:30; 08:30–15:30; 22:30–00:00

Всього: 9 год

  • 5.2 — 00:00–01:30; 12:00–15:30; 19:00–22:30

Всього: 8,5 год

  • 6.1 — 12:00–15:30; 22:30–00:00

Всього: 5 годин

  • 6.2 — 08:30–12:00; 15:30–19:00

Всього: 7 годин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

