По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Вражаюче! Цей матеріал прочитали вже понад 5,000 відвідувачів!

Жителів Миколаївщини попередили про відключення світла. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві та по області у п'ятницю, 28 листопада, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла понад сім годин.

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, які діятимуть протягом доби — з 06:00 до 23:00.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 07:30 - 11:00; 18:00 - 21:30

Всього: 7 годин

1.2 — 11:00 - 17:30

Всього: 6 годин 30 хвилин

2.1 — 14:30 - 18:00

Всього: 3 годин 30 хвилин

2.2 — 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00

Всього: 7 годин

3.1 — 05:30 - 07:30; 14:30 - 18:00

Всього: 5 годин 30 хвилин

3.2 — 07:30 - 11:00;

Всього: 3 годин 30 хвилин

4.1 — 05:30 - 07:30; 14:30 - 17:30

Всього: 5 годин

4.2 — 07:30 - 11:00

Всього: 3 годин 30 хвилин

5.1 — 11:00 - 14:30; 21:30 - 23:30

Всього: 5 годин 30 хвилин

5.2 — 05:30 - 07:30; 11:00 - 14:30

Всього: 5 годин 30 хвилин

6.1 — 11:00 - 14:30; 18:00 - 20:30

Всього: 6 годин

6.2 — 11:00 - 14:30; 18:00 - 20:30

Всього: 6 годин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.