По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
- Новини Миколаєва
20:18, 27 листопада, 2025
У Миколаєві та по області у п'ятницю, 28 листопада, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла понад сім годин.
У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, які діятимуть протягом доби — з 06:00 до 23:00.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 — 07:30 - 11:00; 18:00 - 21:30
Всього: 7 годин
1.2 — 11:00 - 17:30
Всього: 6 годин 30 хвилин
2.1 — 14:30 - 18:00
Всього: 3 годин 30 хвилин
2.2 — 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00
Всього: 7 годин
3.1 — 05:30 - 07:30; 14:30 - 18:00
Всього: 5 годин 30 хвилин
3.2 — 07:30 - 11:00;
Всього: 3 годин 30 хвилин
4.1 — 05:30 - 07:30; 14:30 - 17:30
Всього: 5 годин
4.2 — 07:30 - 11:00
Всього: 3 годин 30 хвилин
5.1 — 11:00 - 14:30; 21:30 - 23:30
Всього: 5 годин 30 хвилин
5.2 — 05:30 - 07:30; 11:00 - 14:30
Всього: 5 годин 30 хвилин
6.1 — 11:00 - 14:30; 18:00 - 20:30
Всього: 6 годин
6.2 — 11:00 - 14:30; 18:00 - 20:30
Всього: 6 годин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
