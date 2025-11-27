  • пʼятниця

    28 листопада, 2025

  • 10.1°
    Туман

    Миколаїв

  • 28 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.1° Туман

По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Жителів Миколаївщини попередили про відключення світла. Архівне фото «МикВісті»Жителів Миколаївщини попередили про відключення світла. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві та по області у п'ятницю, 28 листопада, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла понад сім годин.

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, які діятимуть протягом доби — з 06:00 до 23:00.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 07:30 - 11:00; 18:00 - 21:30

Всього: 7 годин

1.2 — 11:00 - 17:30

Всього: 6 годин 30 хвилин

2.1 — 14:30 - 18:00

Всього: 3 годин 30 хвилин

2.2 — 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00

Всього: 7 годин

3.1 — 05:30 - 07:30; 14:30 - 18:00

Всього: 5 годин 30 хвилин

3.2 — 07:30 - 11:00;

Всього: 3 годин 30 хвилин

4.1 — 05:30 - 07:30; 14:30 - 17:30

Всього: 5 годин

4.2 — 07:30 - 11:00

Всього: 3 годин 30 хвилин

5.1 — 11:00 - 14:30; 21:30 - 23:30

Всього: 5 годин 30 хвилин

5.2 — 05:30 - 07:30; 11:00 - 14:30

Всього: 5 годин 30 хвилин

6.1 — 11:00 - 14:30; 18:00 - 20:30

Всього: 6 годин

6.2 — 11:00 - 14:30; 18:00 - 20:30

Всього: 6 годин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

Три молоді дослідниці із півдня України отримали президентські гранти на дослідження у 2026 році

Світлана Іванченко
«Я комісії довіряю, там і муха не пролетить», — Сєнкевич похвалив роботу комісії з питань ЖКГ

Ірина Олехнович
«Є депутати, які свідомо зривають засідання»: у Миколаєві обговорили переформатування комісій міськради

Анна Гакман
Вичерпали мандат довіри виборців, — Ільюк заявив про кризу в роботі Миколаївської міськради

Анна Гакман
Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, концерти та кінопокази

Марія Хаміцевич
НАБУ і САП прийшли з обшуками до Єрмака, — медіа

Обстріл Миколаївщини: 11 атак FPV-дронами по Очаківській громаді