  • неділя

    30 листопада, 2025

  • 5.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 5.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Планові відключення електроенергії у Миколаєві 30 листопада: скільки годин без світла

  • на русском

  • 2000 + Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів
Графік відключень світла у Миколаєві та області на неділю від «Миколаївобленерго». Фото: архів «МикВісті»Графік відключень світла у Миколаєві та області на неділю від «Миколаївобленерго». Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві та по області у неділю, 30 листопада, очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

Реклама

В розрізі підчерг:

1 черга:

1.1 — 08:30-12:00, 15:30-19:00
Всього: 7 годин

1.2 — 12:00-19:00
Всього: 7 годин

2 черга:

2.1 — 08:30-12:00, 15:30-19:00
Всього: 7 годин

2.2 — 07:30-08:30, 12:00-15:30
Всього: 4,5 години

3 черга:

3.1 — 12:00-15:30, 19:00-20:30
Всього: 5 годин

3.2 — 08:30-12:00, 22:30-23:30
Всього: 4,5 години

4 черга:

4.1 — 05:30-08:30, 15:30-19:00
Всього: 6,5 годин

4.2 — 07:30-08:30, 19:00-22:30
Всього: 4,5 години

5 черга:

5.1 — 12:00-15:30, 19:00-22:30
Всього: 7 годин

5.2 — 05:30-08:30, 12:00-15:30
Всього: 6,5 годин

6 черга:

6.1 — 15:30-20:30
Всього: 5 годин

6.2 — 08:30-12:00, 19:00-22:30
Всього: 7 годин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Якими будуть вимкнення електрики 27 листопада: оприлюднили попередні графіки
По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
Якими будуть вимкнення електрики 29 листопада: оприлюднили попередні графіки
Реклама

Читайте також:

новини

За майже рік дефіцит лікарів у Миколаєві зріс: бракує 35%, третина лікарів — пенсійного віку

Аліна Квітко
новини

На ремонт 11 км траси у Новому Бузі на Миколаївщині витратять ще 1,2 млрд

Аліна Квітко
новини

Виконали 98%, — у Миколаївській обласній дитячій лікарні майже завершили реконструкцію хірургічного корпусу

Анна Гакман
новини

Павлович пропонує створити комісію «по екології або з етики», куди включити депутатів, які не хочуть працювати

Аліса Мелік-Адамян
новини

Зниження народжуваності, — в ОВА пояснили, чому пологовий будинок №3 у Миколаєві планують передати в обласну власність

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Якими будуть вимкнення електрики 29 листопада: оприлюднили попередні графіки
По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
Якими будуть вимкнення електрики 27 листопада: оприлюднили попередні графіки

У Миколаєві та області очікується густий туман, — Гідрометцентр

За майже рік дефіцит лікарів у Миколаєві зріс: бракує 35%, третина лікарів — пенсійного віку

10 годин тому

«Build back better». Що насправді означає принцип «відбудувати краще, ніж було» для Миколаєва?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні