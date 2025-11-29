Планові відключення електроенергії у Миколаєві 30 листопада: скільки годин без світла

Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів

У Миколаєві та по області у неділю, 30 листопада, очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг:

1 черга:

1.1 — 08:30-12:00, 15:30-19:00

Всього: 7 годин

1.2 — 12:00-19:00

Всього: 7 годин

2 черга:

2.1 — 08:30-12:00, 15:30-19:00

Всього: 7 годин

2.2 — 07:30-08:30, 12:00-15:30

Всього: 4,5 години

3 черга:

3.1 — 12:00-15:30, 19:00-20:30

Всього: 5 годин

3.2 — 08:30-12:00, 22:30-23:30

Всього: 4,5 години

4 черга:

4.1 — 05:30-08:30, 15:30-19:00

Всього: 6,5 годин

4.2 — 07:30-08:30, 19:00-22:30

Всього: 4,5 години

5 черга:

5.1 — 12:00-15:30, 19:00-22:30

Всього: 7 годин

5.2 — 05:30-08:30, 12:00-15:30

Всього: 6,5 годин

6 черга:

6.1 — 15:30-20:30

Всього: 5 годин

6.2 — 08:30-12:00, 19:00-22:30

Всього: 7 годин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

