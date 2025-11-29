Планові відключення електроенергії у Миколаєві 30 листопада: скільки годин без світла
23:20, 29 листопада, 2025
У Миколаєві та по області у неділю, 30 листопада, очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг:
1 черга:
1.1 — 08:30-12:00, 15:30-19:00
Всього: 7 годин
1.2 — 12:00-19:00
Всього: 7 годин
2 черга:
2.1 — 08:30-12:00, 15:30-19:00
Всього: 7 годин
2.2 — 07:30-08:30, 12:00-15:30
Всього: 4,5 години
3 черга:
3.1 — 12:00-15:30, 19:00-20:30
Всього: 5 годин
3.2 — 08:30-12:00, 22:30-23:30
Всього: 4,5 години
4 черга:
4.1 — 05:30-08:30, 15:30-19:00
Всього: 6,5 годин
4.2 — 07:30-08:30, 19:00-22:30
Всього: 4,5 години
5 черга:
5.1 — 12:00-15:30, 19:00-22:30
Всього: 7 годин
5.2 — 05:30-08:30, 12:00-15:30
Всього: 6,5 годин
6 черга:
6.1 — 15:30-20:30
Всього: 5 годин
6.2 — 08:30-12:00, 19:00-22:30
Всього: 7 годин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
