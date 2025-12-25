В Україні змінили правила надання інвалідності через війну

В Україні змінили правила надання інвалідності цивільним через війну. Фото: Getty Images

В Україні розширили перелік підстав для надання статусу інвалідності внаслідок війни цивільним громадянам. Відтепер його зможуть отримати й ті, хто зазнав поранень або травм на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомили в Міністерстві у справах ветеранів, раніше такий статус надавали лише цивільним, які постраждали на територіях активних або завершених бойових дій, що перебували під контролем України. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, внісши корективи до чинної постанови.

Згідно з новими правилами, цивільним, які були поранені в окупації, статус інвалідності внаслідок війни надаватимуть на підставі рішення міжвідомчої комісії при Мінветеранів, а також витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування.

Для дітей такий статус визначатимуть за висновком лікарсько-консультативної комісії.

У Мінветеранів наголосили, що держава має забезпечити соціальний захист усіх громадян України, які постраждали через збройну агресію росії. Також зазначається, що процедуру оформлення статусів планують максимально спростити, зокрема за рахунок цифровізації процесів.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань повідомило про скасування понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів.