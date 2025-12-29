Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Точки видачі води у Миколаєві, архівне фото: Миколаївська ОВА

Сьогодні, 29 грудня, деякі будинки у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Так, для виконання ремонтних робіт на вулиці 6 Слобідська- Каразіна припинили водопостачання до 20:00 за такими адресами:

в Ракетному Урочищі;

від вулиці 1 Інгульської до провулка 2-ий Яровий;

по проспекту Центральному від вулиці Богоявленського до вулиці Соборної;

по вулиці І. Бедзая від вулиці Богоявленського до вулиці 6 Слобідської.

