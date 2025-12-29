 Які будинки в Миколаєві 29 грудня залишилися без води: адреси

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Точки видачі води у Миколаєві, архівне фото: Миколаївська ОВАТочки видачі води у Миколаєві, архівне фото: Миколаївська ОВА

Сьогодні, 29 грудня, деякі будинки у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Так, для виконання ремонтних робіт на вулиці 6 Слобідська- Каразіна припинили водопостачання до 20:00 за такими адресами:

  • в Ракетному Урочищі;
  • від вулиці 1 Інгульської до провулка 2-ий Яровий;
  • по проспекту Центральному від вулиці Богоявленського до вулиці Соборної;
  • по вулиці І. Бедзая від вулиці Богоявленського до вулиці 6 Слобідської.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пообіцяв зробити усе, щоб не підіймати тариф на воду з нового водогону.

