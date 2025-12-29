Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси
Сьогодні, 29 грудня, деякі будинки у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Так, для виконання ремонтних робіт на вулиці 6 Слобідська- Каразіна припинили водопостачання до 20:00 за такими адресами:
- в Ракетному Урочищі;
- від вулиці 1 Інгульської до провулка 2-ий Яровий;
- по проспекту Центральному від вулиці Богоявленського до вулиці Соборної;
- по вулиці І. Бедзая від вулиці Богоявленського до вулиці 6 Слобідської.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пообіцяв зробити усе, щоб не підіймати тариф на воду з нового водогону.
