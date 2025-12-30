У ТЦК годуватимуть військовозобов’язаних, які прибувають туди під час мобілізації, — рішення уряду
- Даріна Мельничук
•
20:45, 30 грудня, 2025
Кабінет Міністрів України оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації.
Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства оборони України.
Згідно з оновленими правилами, відтепер військовозобов’язаних у ТЦК забезпечуватимуть харчуванням коштом держави. Раціон формуватиметься з продуктів, які використовуються у Збройних силах України.
У Міністерстві оборони пояснили, що нововведення мають на меті покращити організацію харчування на етапі підготовки до направлення у війська — до моменту зарахування мобілізованих до списків військових частин.
Окрім цього, у відомстві повідомили про початок перевірки спеціалізованої комп’ютерної програми Управління процесами продовольчої служби (СКП УППС).
Ця система дозволяє вести облік продовольства у підрозділах, формувати заявки на постачання, складати меню та автоматично створювати звітність про використання харчових ресурсів.
Програму розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень. Після завершення валідації її планують інтегрувати в цифрову екосистему Збройних сил України та впровадити у всіх військових частинах.
Нагадаємо, Міністерство оборони презентувало програму «Пакунок пораненого». До кінця 2025 року поранені українські військові мають отримати 450 тисяч одиниць адаптивного одягу і 50 тисяч гігієнічних наборів.
