Харчування військових. Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Кабінет Міністрів України оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації.

Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Згідно з оновленими правилами, відтепер військовозобов’язаних у ТЦК забезпечуватимуть харчуванням коштом держави. Раціон формуватиметься з продуктів, які використовуються у Збройних силах України.

У Міністерстві оборони пояснили, що нововведення мають на меті покращити організацію харчування на етапі підготовки до направлення у війська — до моменту зарахування мобілізованих до списків військових частин.

Окрім цього, у відомстві повідомили про початок перевірки спеціалізованої комп’ютерної програми Управління процесами продовольчої служби (СКП УППС).

Ця система дозволяє вести облік продовольства у підрозділах, формувати заявки на постачання, складати меню та автоматично створювати звітність про використання харчових ресурсів.

Програму розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень. Після завершення валідації її планують інтегрувати в цифрову екосистему Збройних сил України та впровадити у всіх військових частинах.

