 У ТЦК годуватимуть військовозобов’язаних, які прибувають туди під час мобілізації, — рішення уряду

  • вівторок

    30 грудня, 2025

  • -2.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • -2.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У ТЦК годуватимуть військовозобов’язаних, які прибувають туди під час мобілізації, — рішення уряду

Харчування військових. Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineХарчування військових. Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Кабінет Міністрів України оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації.

Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Згідно з оновленими правилами, відтепер військовозобов’язаних у ТЦК забезпечуватимуть харчуванням коштом держави. Раціон формуватиметься з продуктів, які використовуються у Збройних силах України.

Реклама

У Міністерстві оборони пояснили, що нововведення мають на меті покращити організацію харчування на етапі підготовки до направлення у війська — до моменту зарахування мобілізованих до списків військових частин.

Окрім цього, у відомстві повідомили про початок перевірки спеціалізованої комп’ютерної програми Управління процесами продовольчої служби (СКП УППС).

Ця система дозволяє вести облік продовольства у підрозділах, формувати заявки на постачання, складати меню та автоматично створювати звітність про використання харчових ресурсів.

Програму розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень. Після завершення валідації її планують інтегрувати в цифрову екосистему Збройних сил України та впровадити у всіх військових частинах.

Нагадаємо, Міністерство оборони презентувало програму «Пакунок пораненого». До кінця 2025 року поранені українські військові мають отримати 450 тисяч одиниць адаптивного одягу і 50 тисяч гігієнічних наборів.

Останні новини про: ТЦК

У ТЦК на Одещині помер чоловік: кажуть, що він раптово втратив свідомість
В Одесі затримали чоловіка, підозрюваного в нападі з ножем на військового ТЦК
На Одещині судитимуть посадовця районного ТЦК, якого обвинуваченого в одержанні хабаря у $3 тис.
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
новини
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік

Анна Гакман
новини
«Коли ідея виникла, вона була гарна, але розбилась об реальність», — Сєнкевич про кредит на техніку для «Миколаївських парків»

Альона Коханчук
новини
За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ТЦК

На Одещині судитимуть посадовця районного ТЦК, якого обвинуваченого в одержанні хабаря у $3 тис.
В Одесі затримали чоловіка, підозрюваного в нападі з ножем на військового ТЦК
У ТЦК на Одещині помер чоловік: кажуть, що він раптово втратив свідомість

У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

6 годин тому

Графіки відключень світла на Миколаївщині на 31 грудня: як проходитиме останній день 2025 року

Головне сьогодні