Міноборони презентувало програму «Пакунок пораненого»: що це таке?

Міноборони презентувало «Пакунок пораненого»

Міністерство оборони презентувало програму «Пакунок пораненого». До кінця 2025 року поранені українські військові мають отримати 450 тисяч одиниць адаптивного одягу і 50 тисяч гігієнічних наборів.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Програма є частиною Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

«Пакунок пораненого» – це комплексне та централізоване забезпечення адаптивним одягом та засобами особистої гігієни, яке має вирішити питання у трьох вимірах:

фізичний: звичайний одяг не пристосований для військових з апаратами зовнішньої фіксації чи об’ємними пов'язками. Це створює постійний дискомфорт;

психологічний: відсутність функціонального одягу змушує пораненого почуватися залежним від сторонньої допомоги. Воїни часто прибувають до шпиталів з району бойових дій без жодних особистих речей;

медичний: лікарям складно отримати швидкий доступ до ран для огляду та маніпуляцій, не завдаючи пацієнту додаткового болю.

Міноборони розробило та розпочало закупки адаптивного одягу, який має вільний крій та текстильні застібки. Це дозволить медикам отримати миттєвий та безболісний доступ до уражених ділянок, а військовослужбовець має змогу почуватися більш комфортно та автономно.

При цьому враховуються окремі потреби жінок та чоловіків.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони України оновило правила виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) сім’ям військовослужбовців ЗСУ, загиблих під час дії воєнного стану. Тепер виплати будуть частковими та плановими, щоб забезпечити стабільну підтримку родинам.