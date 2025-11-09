  • неділя

    9 листопада, 2025

  • 9.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 9.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Міноборони презентувало програму «Пакунок пораненого»: що це таке?

Міноборони презентувало «Пакунок пораненого»Міноборони презентувало «Пакунок пораненого»

Міністерство оборони презентувало програму «Пакунок пораненого». До кінця 2025 року поранені українські військові мають отримати 450 тисяч одиниць адаптивного одягу і 50 тисяч гігієнічних наборів.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Програма є частиною Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

«Пакунок пораненого» – це комплексне та централізоване забезпечення адаптивним одягом та засобами особистої гігієни, яке має вирішити питання у трьох вимірах:

  • фізичний: звичайний одяг не пристосований для військових з апаратами зовнішньої фіксації чи об’ємними пов'язками. Це створює постійний дискомфорт;
  • психологічний: відсутність функціонального одягу змушує пораненого почуватися залежним від сторонньої допомоги. Воїни часто прибувають до шпиталів з району бойових дій без жодних особистих речей;
  • медичний: лікарям складно отримати швидкий доступ до ран для огляду та маніпуляцій, не завдаючи пацієнту додаткового болю.

Міноборони розробило та розпочало закупки адаптивного одягу, який має вільний крій та текстильні застібки. Це дозволить медикам отримати миттєвий та безболісний доступ до уражених ділянок, а військовослужбовець має змогу почуватися більш комфортно та автономно.

При цьому враховуються окремі потреби жінок та чоловіків.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони України оновило правила виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) сім’ям військовослужбовців ЗСУ, загиблих під час дії воєнного стану. Тепер виплати будуть частковими та плановими, щоб забезпечити стабільну підтримку родинам.

Останні новини про: Міноборони

Латвія відновлює болота на східному кордоні з РФ, щоб зміцнити оборону
Міноборони: чоловіків від 25 до 60 років автоматично поставлять на військовий облік
Росія побила «рекорд» за кількістю авіаударів: у жовтні вона скинула понад 5 тисяч КАБів по Україні
Реклама

Читайте також:

новини

JICA підтримала ініціативу Миколаєва з переробки відходів руйнувань від інших громад: їм пропонують два типи умов

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївці просять Мінекономіки заборонити будівництво заправки в парку біля «Зорі»

Альона Коханчук
новини

«Треба радіти, що свою роботу вони вже виконали», — під час розширення 6-ї Слобідської у Миколаєві ДЖКГ переасфальтує ділянку після ТЕЦ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Міноборони

Росія побила «рекорд» за кількістю авіаударів: у жовтні вона скинула понад 5 тисяч КАБів по Україні
Міноборони: чоловіків від 25 до 60 років автоматично поставлять на військовий облік
Латвія відновлює болота на східному кордоні з РФ, щоб зміцнити оборону

Світла 9 листопада у Миколаєві та області не буде до 12 годин

Аліса Мелік-Адамян

Домбровська проти будівництва АЗС замість дубів: «Хтось з депутатів буде директором бензоколонки?»

Найгірший удар з початку війни: Росія повторно знищила Зміївську та Трипільську ТЕС

Сенкевич вважає, що пити воду з крану миколаївці зможуть у лютому 2026 року, а не за місяць