Одразу ₴3 млн та решта протягом 6,6 років: як виплачуватимуть допомогу сім’ям загиблих ЗСУ

Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі починаючи з 1 вересня 2025 року. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України оновило правила виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) сім’ям військовослужбовців ЗСУ, загиблих під час дії воєнного стану. Тепер виплати будуть частковими та плановими, щоб забезпечити стабільну підтримку родинам.

Про це повідомляє Міноборони.

Загальний розмір допомоги залишається 15 мільйонів гривень. Одразу виплачуватимуть 1/5 суми — 3 мільйони гривень, решту 12 мільйонів гривень нараховуватимуть частинами протягом 80 місяців, приблизно по 150 тисяч гривень щомісяця. Такий графік дозволяє родинам покривати нагальні потреби та отримувати довгострокову фінансову підтримку.

Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно зафіксованих актовим записом про смерть, з 1 вересня 2025 року. Для загиблих до цієї дати порядок виплат залишається без змін.

Графік і механізм виплат поширюються на всі підрозділи Сил безпеки та оборони України, що гарантує однаковий підхід до всіх родин загиблих.

Графік виплат від Міноборони. Фото: Міноборони

