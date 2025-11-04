  • вівторок

Клуб

Росія побила «рекорд» за кількістю авіаударів: у жовтні вона скинула понад 5 тисяч КАБів по Україні

Керована авіабомба УПАБ-1500Б-Е (експортний варіант УПАБ-1500Б). Фото: «Рособоронекспорт»Керована авіабомба УПАБ-1500Б-Е (експортний варіант УПАБ-1500Б). Фото: «Рособоронекспорт»

У жовтні російська армія суттєво посилила повітряні атаки проти України, різко збільшивши кількість ударів керованими авіабомбами.

Про це повідомили у Міністерстві обороні України.

Так, лише за другий місяць осені російська армія скинула понад 5 328 керованих авіабомб (КАБів) по позиціях українських військ та прифронтових населених пунктах. У відомстві зазначається, що це найвищий показник ударів за місяць від початку 2025 року.

Військові також наголошують, що масштаби використання авіабомб уже досягли рівня всього минулого року. За 10 місяців 2025-го російська авіація застосувала приблизно 40 тисяч КАБів — стільки ж, скільки за весь 2024 рік.

Нагадаємо, 16 жовтня росіяни вперше атакували Миколаїв двома КАБами. Як пояснив військовий експерт Олександр Коваленко, це були не звичайні керовані авіабомби, а високошвидкісні комплекси з реактивним двигуном типу «Грім-1», що здатні долати відстань 120–150 км і летіти зі швидкістю понад 500 км/год. Пуск здійснювався з висоти близько 9,5 тисячі метрів.

Згодом Віталій Кім розповів, як Миколаївська область захищається від ударів КАБів.

Серед перших від ударів КАБів постраждала і Полтавщина. За даними Повітряних Сил, 20 жовтня авіабомба впала за 20–30 кілометрів від Полтави. А вчора, 24 жовтня, на Одещині вперше збили дві з трьох керованих авіабомб, запущених російською армією.

