Росія побила «рекорд» за кількістю авіаударів: у жовтні вона скинула понад 5 тисяч КАБів по Україні

Керована авіабомба УПАБ-1500Б-Е (експортний варіант УПАБ-1500Б). Фото: «Рособоронекспорт»

У жовтні російська армія суттєво посилила повітряні атаки проти України, різко збільшивши кількість ударів керованими авіабомбами.

Про це повідомили у Міністерстві обороні України.

Так, лише за другий місяць осені російська армія скинула понад 5 328 керованих авіабомб (КАБів) по позиціях українських військ та прифронтових населених пунктах. У відомстві зазначається, що це найвищий показник ударів за місяць від початку 2025 року.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Військові також наголошують, що масштаби використання авіабомб уже досягли рівня всього минулого року. За 10 місяців 2025-го російська авіація застосувала приблизно 40 тисяч КАБів — стільки ж, скільки за весь 2024 рік.

Нагадаємо, 16 жовтня росіяни вперше атакували Миколаїв двома КАБами. Як пояснив військовий експерт Олександр Коваленко, це були не звичайні керовані авіабомби, а високошвидкісні комплекси з реактивним двигуном типу «Грім-1», що здатні долати відстань 120–150 км і летіти зі швидкістю понад 500 км/год. Пуск здійснювався з висоти близько 9,5 тисячі метрів.

Згодом Віталій Кім розповів, як Миколаївська область захищається від ударів КАБів.

Серед перших від ударів КАБів постраждала і Полтавщина. За даними Повітряних Сил, 20 жовтня авіабомба впала за 20–30 кілометрів від Полтави. А вчора, 24 жовтня, на Одещині вперше збили дві з трьох керованих авіабомб, запущених російською армією.