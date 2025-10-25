Миколаївщина випробовує нові засоби захисту від російських КАБів, — Кім

Віталій Кім розповів, як Миколаївська область планує захищається від КАБів. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині розробляють і тестують нові технології протидії російським керованим авіабомбам (КАБам).

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час Форуму «Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє», організованого Асоціацією прифронтових міст та громад, у коментарі журналістці Новини.LIVE.

За словами Віталія Кіма, область уже провела необхідні перемовини та готова впроваджувати нові рішення у протидії КАБам на практиці.

— Є досвід, як захищатися, який використовується вже в деяких регіонах. Певна підготовка у нас теж вже була пропрацьована, але раніше ( до удару по регіону — ред.) не було цих КАБів. Наразі я провів перемовини по захисту щодо цього напрямку, будемо тестувати, — повідомив він.

Зазначимо, що російські війська останнім часом активно застосовують керовані авіабомби з реактивною тягою, що становлять нову загрозу для України. За оцінками військових експертів, противник може збільшити масштаби використання цього виду озброєння найближчим часом.

Так, нагадаємо, 16 жовтня росіяни вперше атакували Миколаїв двома КАБами. Як пояснив військовий експерт Олександр Коваленко, це були не звичайні керовані авіабомби, а високошвидкісні комплекси з реактивним двигуном типу «Грім-1», що здатні долати відстань 120–150 км і летіти зі швидкістю понад 500 км/год. Пуск здійснювався з висоти близько 9,5 тисячі метрів.

Серед перших від ударів КАБів постраждала і Полтавщина. За даними Повітряних Сил, 20 жовтня авіабомба впала за 20–30 кілометрів від Полтави. А вчора, 24 жовтня, на Одещині вперше збили дві з трьох керованих авіабомб, запущених російською армією.