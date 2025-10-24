На Одещині збили дві з трьох керованих авіабомб, — ПК «Південь»
Вдень 24 жовтня російські війська атакували Одеську область трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження.
Про це повідомили в Повітряному командуванні «Південь».
КАБи по регіону випустили з літака Су-34.
Підрозділи протиповітряної оборони збили дві авіабомби. Ще одна — впала на відкритій ділянці місцевості, за попередньою інформацією, без руйнувань чи постраждалих.
Нагадаємо, раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що сьогодні російська армія вперше вдарили КАБами по Одещині.
