Росіяни вперше вдарили КАБами по Одещині. Фото: ДСНС, для ілюстрації

Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше застосувала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Відомо, що це перше використання таких боєприпасів по мирних населених пунктах регіону. В адміністрації зазначили, що керовані авіабомби становлять серйозну загрозу для населення, оскільки можуть спричинити значні руйнування та жертви серед мирних жителів. Інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, що 16 жовтня Миколаїв також вперше атакували двома керованими авіаційними бомбами. Їх запустили з літака Су-34 з акваторії Чорного моря.