Міноборони: чоловіків від 25 до 60 років автоматично поставлять на військовий облік

В Україні чоловіків від 25 до 60 років автоматично поставлять на військовий облік. Фото: Міністерство оборониВ Україні чоловіків від 25 до 60 років автоматично поставлять на військовий облік. Фото: Міністерство оборони

Кабінет міністрів за ініціативою Міністерства оборони вніс зміни у процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Тепер усіх чоловіків від 35 до 60 років автоматично поставлять на військовий облік

Про це йдеться у дописі Міноборони України

Основні зміни стосувалися автоматизації процесу військового обліку. Так, серед основних нововведень:

1) Облік призовників із 17 років. Тепер щороку з 1 січня до 31 липня хлопці, яким виповнюється 17 років, вперше стають на військовий облік. Це можна зробити двома способами:

  • онлайн — через застосунок «Резерв+» (електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста);
  • особисто — звернувшись до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами.
    Для постановки на облік проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) не вимагається.

2) Автоматична постановка на облік. Чоловіки призовного віку (з 25 по 60 років), які без поважних причин досі не перебували на військовому обліку, будуть внесені туди автоматично. За словами Міноборони, це  має спростити процес рекрутингу і позбавить необхідності відвідувати ТЦК та СП.

3) Автоматичне зняття з обліку. Громадяни, які досягли граничного віку перебування в запасі, також зніматимуть з обліку автоматично. До того ж керівники органів влади, місцевого самоврядування, підприємств і установ зобов’язані протягом семи днів робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку.

— Автоматизація військового обліку — це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Завдяки цифровим інструментам ми усуваємо зайву бюрократію, зменшуємо навантаження на ТЦК та СП, робимо систему більш ефективною, а процеси — простими, зручними, прозорими для громадян, — зазначив Артем Романюков, керівник Директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України оновило правила виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) сім’ям військовослужбовців ЗСУ

новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
новини

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Депутати Південноукраїнська дали добро на будівництво заводу компонентів ядерних реакторів

7 годин тому

Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку

Юлія Бойченко

