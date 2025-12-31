 Понад 10 тисяч російських військових потрапили в полон від початку повномасштабної війни, — Коордштаб

Клуб

Понад 10 тисяч російських військових потрапили в полон від початку повномасштабної війни, — Коордштаб

Російські військові, які потрапили в український полон. Ілюстраційне фото: «Хочу жить»Російські військові, які потрапили в український полон. Ілюстраційне фото: «Хочу жить»

Від початку повномасштабного вторгнення в український полон потрапили понад 10 тисяч військовослужбовців російської армії. Їхня кількість продовжує зростати щороку.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За даними штабу, за неповний 2025 рік у полон потрапило більше російських військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом узяті.

У середньому щотижня в полон здаються від 60 до 90 військовослужбовців РФ. Піковий показник фіксували у серпні 2024 року — тоді кількість полонених сягала 350 осіб на тиждень. Водночас із червня 2023 року російські військові потрапляють у полон частіше, ніж українські — до російського полону.

Найбільше полонених було взято в Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курській області РФ, а також у Пологівському районі Запорізької області.

У 2025 році, за інформацією штабу, різко зросла кількість іноземних найманців серед полонених. Щотижня 2–3 військовополонені виявляються завербованими громадянами третіх країн. Загалом майже 7% усіх російських військовополонених в Україні — це іноземці з близько 40 країн світу.

У Координаційному штабі зазначили, що 24% полонених заявили про примус або обман під час вербування. Ще 40% мали судимості, зокрема за крадіжки, злочини, пов’язані з наркотиками, грабежі, розбій, умисні тяжкі тілесні ушкодження та вбивства.

Також повідомляється, що лише 7% полонених мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До початку повномасштабної війни 38% із них були безробітними.

Крім того, сотні військовополонених потрапили в полон із тяжкими хронічними захворюваннями, серед яких ВІЛ/СНІД, туберкульоз, цукровий діабет і психічні розлади.

У межах обмінів до Росії повернули трохи більше ніж 6 тисяч військовополонених, причому понад половину з них — у 2025 році. Водночас відомо щонайменше про 237 колишніх російських полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти, будучи повторно відправленими на фронт. Четверо російських військових нині перебувають в українському полоні вже вдруге.

У штабі також наголошують, що Росія вже четвертий рік відмовляється від обміну за принципом «всіх на всіх».

«Росія насамперед забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні. Іноземних найманців РФ для обміну не запитує. Тисячі військовополонених армії РФ, зокрема поранені, хворі та строковики, досі перебувають в Україні», — повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, протягом року з полону російської армії звільнили 493 військовослужбовців з Миколаївської області, зокрема 222 морських піхотинців. В ОВА зазначають, що це найвищий показник серед регіонів України.

