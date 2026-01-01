 Двох українських моряків звільнили з полону африканських піратів

    Миколаїв

З полону африканських піратів звільнили двох українських моряків

З полону африканських піратів 25 грудня звільнили девʼять моряків. Серед них двоє громадян України.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

Третього грудня судно під прапором Португалії зазнало нападу піратів у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї. У МЗС зазначають, що звільнити полонених вдалось завдяки активним зусиллям судновласника та його представників, а також сприянню працівників Посольства України у Сенегалі.

Нагадаємо, упродовж 2025 року з полону російської армії звільнили 493 військовослужбовців з Миколаївської області, зокрема 222 морських піхотинців. В ОВА зазначають, що це найвищий показник серед регіонів України.

