З полону африканських піратів звільнили двох українських моряків
- Новини України
-
•
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
4:05, 01 січня, 2026
-
З полону африканських піратів 25 грудня звільнили девʼять моряків. Серед них двоє громадян України.
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.
Третього грудня судно під прапором Португалії зазнало нападу піратів у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї. У МЗС зазначають, що звільнити полонених вдалось завдяки активним зусиллям судновласника та його представників, а також сприянню працівників Посольства України у Сенегалі.
Нагадаємо, упродовж 2025 року з полону російської армії звільнили 493 військовослужбовців з Миколаївської області, зокрема 222 морських піхотинців. В ОВА зазначають, що це найвищий показник серед регіонів України.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.