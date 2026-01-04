У Німеччині різко зменшилася кількість прохачів притулку
- Новини світу
-
•
-
- Аліна Квітко
-
•
-
23:08, 04 січня, 2026
-
Торік у Німеччині суттєво скоротилася кількість заяв на надання притулку, водночас кількість депортацій зросла.
Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, пише Spiegel.
За офіційними даними, у 2025 році в країні подали 113 236 первинних заяв про надання притулку. Це на 51% менше, ніж у 2024 році (229 751 заява), і на 66% менше, ніж у 2023 році, коли зафіксували 329 120 заяв.
Також у 2025 році з Німеччини депортували на близько 20% більше людей, ніж роком раніше. Єврокомісія водночас зафіксувала рекордний рівень депортацій у масштабах усього Євросоюзу.
Найбільше заяв про надання притулку Німеччина отримала у 2016 році — тоді Федеральне відомство у справах міграції та біженців зареєструвало 722 370 первинних заяв. Значну частину прохачів становили біженці зі Сирії, які через перевантаження відомства після міграційної кризи 2015 року подавали заяви із запізненням. У той період частка позитивних рішень перевищувала 60%.
У наступні роки кількість заяв зменшувалася і у 2020 році становила 102 581, однак згодом показники знову почали зростати.
Серед можливих причин нинішнього падіння кількості заяв називають посилення прикордонного контролю. Його поетапно запровадили з жовтня 2023 року. Вплинуло також зменшення потоку сирійських біженців після завершення правління Башара Асада, а також жорсткіша міграційна політика Італії.
У МВС ФРН пов’язують падіння показників із так званою «міграційною зміною курсу» федерального уряду.
Нагадаємо, що у вересні 2025 року Євросоюз зареєстрував рекордну за останні два роки кількість заяв від українців на отримання тимчасового захисту. Порівняно з серпнем показник зріс майже наполовину.
Останні новини про: Німеччина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.