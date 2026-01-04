 Німеччина зафіксувала різке зниження заяв на притулок, зросла кількість депортацій

  • понеділок

    5 січня, 2026

  • 1.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 1.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Німеччині різко зменшилася кількість прохачів притулку

  • на русском

  • 2000 + Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів
Фото: Ervin Shulku, ZUMA, IMAGOУ Німеччині зменшилася кількість прохачів притулку. Фото: Ervin Shulku, ZUMA, IMAGO

Торік у Німеччині суттєво скоротилася кількість заяв на надання притулку, водночас кількість депортацій зросла.

Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, пише Spiegel.

За офіційними даними, у 2025 році в країні подали 113 236 первинних заяв про надання притулку. Це на 51% менше, ніж у 2024 році (229 751 заява), і на 66% менше, ніж у 2023 році, коли зафіксували 329 120 заяв.

Реклама

Також у 2025 році з Німеччини депортували на близько 20% більше людей, ніж роком раніше. Єврокомісія водночас зафіксувала рекордний рівень депортацій у масштабах усього Євросоюзу.

Найбільше заяв про надання притулку Німеччина отримала у 2016 році — тоді Федеральне відомство у справах міграції та біженців зареєструвало 722 370 первинних заяв. Значну частину прохачів становили біженці зі Сирії, які через перевантаження відомства після міграційної кризи 2015 року подавали заяви із запізненням. У той період частка позитивних рішень перевищувала 60%.

У наступні роки кількість заяв зменшувалася і у 2020 році становила 102 581, однак згодом показники знову почали зростати.

Серед можливих причин нинішнього падіння кількості заяв називають посилення прикордонного контролю. Його поетапно запровадили з жовтня 2023 року. Вплинуло також зменшення потоку сирійських біженців після завершення правління Башара Асада, а також жорсткіша міграційна політика Італії.

У МВС ФРН пов’язують падіння показників із так званою «міграційною зміною курсу» федерального уряду.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року Євросоюз зареєстрував рекордну за останні два роки кількість заяв від українців на отримання тимчасового захисту. Порівняно з серпнем показник зріс майже наполовину.

Останні новини про: Німеччина

Україна підтримує ідею різдвяного перемир’я, запропоновану канцлером Німеччини
У Німеччині з’явилася вулиця на честь Одеси
Німеччина надала рекордні €160 млн на відновлення енергетики України
Реклама
Читайте також:
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Німеччина

Німеччина надала рекордні €160 млн на відновлення енергетики України
У Німеччині з’явилася вулиця на честь Одеси
Україна підтримує ідею різдвяного перемир’я, запропоновану канцлером Німеччини

«Дерево може впасти будь-якої миті»: миколаївці просять прибрати аварійні тополі

На Київщині дівчина кидала кошеня об стіну: тварину забрали волонтери

На Миколаївщині за добу гасили п’ять пожеж, дві — через атаки дронів

Без світла по 6 годин: обленерго продовжує ліквідацію наслідків атак по Миколаївщині