Кількість українців, які шукають притулку в ЄС, зросла майже наполовину

Українці на мітингу у центрі Амстердама, 24 лютого 2024 року. Фото: Getty ImagesУкраїнці на мітингу у центрі Амстердама, 24 лютого 2024 року. Фото: Getty Images

У вересні 2025 року Євросоюз зареєстрував рекордну за останні два роки кількість заяв від українців на отримання тимчасового захисту. Порівняно з серпнем показник зріс майже наполовину.

Як повідомляє видання Die Zeit, посилаючись на дані Євростату, у вересні 2025 року в країнах ЄС схвалили понад 79 тисяч заяв від громадян України на тимчасовий захист — це на 49% більше, ніж у серпні.

Таке зростання пов’язують із рішенням українського уряду дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

Через це суттєво змінився демографічний склад українських біженців. Частка повнолітніх чоловіків серед тих, хто отримав захист, у вересні сягнула 47%. Вперше за час повномасштабної війни чоловіків серед новоприбулих стало більше, ніж жінок — їхня частка становила 31%, тоді як 22% припало на неповнолітніх.

Станом на кінець вересня в Євросоюзі перебувало близько 4,3 мільйона українців, які користуються статусом тимчасового захисту. Цей статус діє відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист, яку вперше застосували після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Рада ЄС вже ухвалила рішення продовжити дію цього спеціального статусу до 4 березня 2027 року. Найбільше українців нині перебуває в Німеччині — 1,2 мільйона осіб (28%), а також у Польщі — близько одного мільйона (23,5%).

Раніше Генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеманн висловив невдоволення зростанням кількості молодих українських чоловіків, які прибувають до Німеччини.

