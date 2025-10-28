  • вівторок

У ЄС нині перебувають 4,7 мільйона українських біженців, — Єврокомісія

Українці на мітингу у центрі Амстердама, 24 лютого 2024 року. Фото: Getty ImagesУкраїнці на мітингу у центрі Амстердама, 24 лютого 2024 року. Фото: Getty Images

На території країн Європейського Союзу зараз проживають близько 4,7 мільйона українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Кількість українських біженців продовжує збільшуватися з кожним днем.

Про це повідомила спецпредставниця ЄС з питань українців Ілва Йоганссон під час конференції Європейського політичного центру в Брюсселі, присвяченої питанням завершення дії тимчасового захисту у 2027 році, передає «Європейська правда».

Йдеться про 4,7 мільйона українців, які наразі користуються тимчасовим захистом у державах-членах ЄС. І ця кількість зростає просто зараз, — зазначила Ілва Йоганссон.

За її словами, притік українців до країн Євросоюзу триває.

Фактично щотижня до наших держав-членів прибувають нові люди та подають заяви на тимчасовий захист. Тож цифри продовжують зростати. Втім, тимчасовий захист має залишатися тимчасовим, — наголосила представниця ЄС.

Ілва Йоганссон також повідомила, що Європейський Союз готується до переходу від фази тимчасового захисту до нового етапу співпраці з українцями.

— Тепер ми зосередимося на цій новій фазі, у яку ми вступаємо — перехід від тимчасового захисту до нового етапу. А що це за новий етап? Я б сказала, що ми переходимо від захисту до партнерства. Ми переходимо від статусу біженця до формування діаспори, — підсумувала вона.

Нагадаємо, у Відні до кінця року закриють останній центр прибуття для українських біженців.

