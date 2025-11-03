  • понеділок

Німецький політик обурився напливу молодих українців до країни: мають шукати роботу, а не жити на соцдопомогу

Німецький політик обурився напливу молодих українців до країни. Фото: censor.netНімецький політик обурився напливу молодих українців до країни. Фото: censor.net

Генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеманн висловив невдоволення зростанням кількості молодих українських чоловіків, які прибувають до Німеччини.

За його словами, такі українці не повинні покладатися на систему соціального забезпечення Німеччини, а мають шукати роботу, цитує «Європейська правда»

«Я не хочу нікого депортувати. Але якщо хтось приїжджає до Німеччини і є молодим, то, звичайно, він не повинен покладатися на систему соціального забезпечення; його метою має бути пошук роботи», — сказав політик.

Він додав, що ситуація з українцями є особливо чутливою, адже вони борються за свободу.

«І ми підтримуємо українців. Йдеться про дуже важливе питання: мир і свободу. Я вважаю неприйнятним, що так багато молодих людей приїжджають до нас, тому що в Україні йде війна. І ці люди там потрібні», — наголосив Карстен Ліннеманн.

Зазначимо, що за даними німецьких медіа, кількість українських юнаків, які прибувають до Німеччини, також зростає — з 19 осіб на тиждень у серпні до 1400–1800 на тиждень у жовтні, повідомляє BR24.

Нагадаємо, що після дозволу українцям віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, польські прикордонники фіксують значне зростання кількості молодих українців, які перетинають кордон із Польщею.

