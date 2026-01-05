Від початку повномасштабного вторгнення на ТЦК нападали понад 270 разів, — Сухопутні війська

Від початку повномасштабного вторгнення на ТЦК нападали 272 рази. Ілюстративне фото: Getty Images

В Україні з початку повномасштабного вторгнення зафіксували 272 напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у відповіді на запит «Української правди».

За даними військових, щодо 205 інцидентів наразі тривають досудові розслідування, були відкриті кримінальні провадження.

Також за цей час четверо військових ТЦК загинули під час виконання своїх службових обов’язків. Щодо цих інцидентів також наразі тривають слідчі роботи.

Нагадаємо, 28 грудня в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на військовослужбовця ТЦК та СП.