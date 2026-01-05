 Від початку повномасштабного вторгнення на ТЦК нападали 272 рази

  • понеділок

    5 січня, 2026

  • 0.2°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 5 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 0.2° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Від початку повномасштабного вторгнення на ТЦК нападали понад 270 разів, — Сухопутні війська

Уряд запроваджує електронний ТЦК: відстрочки оформлюватимуть онлайн. Ілюстративне фото: Getty ImagesВід початку повномасштабного вторгнення на ТЦК нападали 272 рази. Ілюстративне фото: Getty Images

В Україні з початку повномасштабного вторгнення зафіксували 272 напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у відповіді на запит «Української правди».

За даними військових, щодо 205 інцидентів наразі тривають досудові розслідування, були відкриті кримінальні провадження.

Також за цей час четверо військових ТЦК загинули під час виконання своїх службових обов’язків. Щодо цих інцидентів також наразі тривають слідчі роботи.

Нагадаємо, 28 грудня в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на військовослужбовця ТЦК та СП.

Останні новини про: Війна в Україні

Дрони РФ атакували пункт гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий і поранені
Через атаки Росії за тиждень зафіксували понад 100 пошкоджень енергооб’єктів, — Міненерго
У Дніпрі вилилося 300 тонн олії після удару РФ по заводу, що належить компанії зі США
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві оголосили тендер на розробку проєкту реконструкції 51 школи за ₴2 млн

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві на Водохреща не облаштовуватимуть місця для купання: містян просять утриматися від занурення

Анна Гакман
новини
За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Альона Коханчук
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Дніпрі вилилося 300 тонн олії після удару РФ по заводу, що належить компанії зі США
Через атаки Росії за тиждень зафіксували понад 100 пошкоджень енергооб’єктів, — Міненерго
Дрони РФ атакували пункт гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий і поранені

ПОДІЇ

У Миколаєві на Водохреща не облаштовуватимуть місця для купання: містян просять утриматися від занурення

ЕКОЛОГІЯ

У Баштанці планують взятися за відновлення ставків та розчищення колодязів

6 годин тому

За чотири роки ворог зруйнував 12 тисяч будинків на Миколаївщині — відновили 32%

Юлія Бойченко

Головне сьогодні