Україна за рік експортувала майже півмільйона тонн цукру: хто купував найбільше
Даріна Мельничук
23:30, 09 січня, 2026
Упродовж 2025 року Україна поставила на зовнішні ринки 463,7 тисячі тонн цукру загальною вартістю 222 мільйони доларів.
Про це повідомили в асоціації «Укрцукор».
Згідно з оприлюдненими даними, 73% усього обсягу експорту припало на країни поза межами Європейського Союзу, ще 27% — на ринки ЄС. Для порівняння, у 2024 році співвідношення становило 60% та 40% відповідно.
В асоціації зазначили, що найбільшими імпортерами українського цукру у 2025 році були:
Ліван — 15% експорту
Болгарія — 14%
Північна Македонія — 8%
Лівія — 7%
Сирія — 6%
Туреччина — 6%
Голова асоціації «Укрцукор» Яна Кавушевська повідомила, що попри збереження високої експортної активності, обсяги постачань за кордон скоротилися на 38% порівняно з 2024 роком, коли Україна встановила рекорд з експорту цукру — 746 тисяч тонн.
За її словами, основною причиною зменшення експорту стало запровадження обмежень на постачання українського цукру до країн Європейського Союзу. У результаті у 2025 році експорт до ЄС скоротився на 59% і становив 123 тисячі тонн.
Нагадаємо, російські атаки на портову інфраструктуру України можуть призвести до суттєвого скорочення експорту та загального падіння торгівлі.
