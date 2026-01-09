Україна за рік експортувала майже півмільйона тонн цукру: хто купував найбільше

Скільки цукру Україна експортувала у 2025 році. Ілюстраціне фото: Getty Image

Упродовж 2025 року Україна поставила на зовнішні ринки 463,7 тисячі тонн цукру загальною вартістю 222 мільйони доларів.

Про це повідомили в асоціації «Укрцукор».

Згідно з оприлюдненими даними, 73% усього обсягу експорту припало на країни поза межами Європейського Союзу, ще 27% — на ринки ЄС. Для порівняння, у 2024 році співвідношення становило 60% та 40% відповідно.

В асоціації зазначили, що найбільшими імпортерами українського цукру у 2025 році були:

Ліван — 15% експорту

Болгарія — 14%

Північна Македонія — 8%

Лівія — 7%

Сирія — 6%

Туреччина — 6%

Голова асоціації «Укрцукор» Яна Кавушевська повідомила, що попри збереження високої експортної активності, обсяги постачань за кордон скоротилися на 38% порівняно з 2024 роком, коли Україна встановила рекорд з експорту цукру — 746 тисяч тонн.

За її словами, основною причиною зменшення експорту стало запровадження обмежень на постачання українського цукру до країн Європейського Союзу. У результаті у 2025 році експорт до ЄС скоротився на 59% і становив 123 тисячі тонн.

