Україна за рік експортувала майже півмільйона тонн цукру: хто купував найбільше

Getty ImageСкільки цукру Україна експортувала у 2025 році. Ілюстраціне фото: Getty Image

Упродовж 2025 року Україна поставила на зовнішні ринки 463,7 тисячі тонн цукру загальною вартістю 222 мільйони доларів.

Про це повідомили в асоціації «Укрцукор».

Згідно з оприлюдненими даними, 73% усього обсягу експорту припало на країни поза межами Європейського Союзу, ще 27% — на ринки ЄС. Для порівняння, у 2024 році співвідношення становило 60% та 40% відповідно.

В асоціації зазначили, що найбільшими імпортерами українського цукру у 2025 році були:

  • Ліван — 15% експорту

  • Болгарія — 14%

  • Північна Македонія — 8%

  • Лівія — 7%

  • Сирія — 6%

  • Туреччина — 6%

Голова асоціації «Укрцукор» Яна Кавушевська повідомила, що попри збереження високої експортної активності, обсяги постачань за кордон скоротилися на 38% порівняно з 2024 роком, коли Україна встановила рекорд з експорту цукру — 746 тисяч тонн.

За її словами, основною причиною зменшення експорту стало запровадження обмежень на постачання українського цукру до країн Європейського Союзу. У результаті у 2025 році експорт до ЄС скоротився на 59% і становив 123 тисячі тонн.

Нагадаємо, російські атаки на портову інфраструктуру України можуть призвести до суттєвого скорочення експорту та загального падіння торгівлі.

