 Енергетикам аварійних бригад планують запровадити щомісячні доплати

Уряд готує доплати для енергетиків, які відновлюють мережі після обстрілів

Енергетикам аварійних бригад планують запровадити щомісячні доплати. Фото: Вадим ТокарЕнергетикам аварійних бригад планують запровадити щомісячні доплати. Фото: Вадим Токар

В Україні готують рішення про щомісячні доплати працівникам енергетичної галузі, які залучені до ремонтно-відновлювальних робіт після обстрілів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Йдеться про фахівців, які у складних умовах, зокрема під час морозів, виїжджають на місця влучань та відновлюють постачання електроенергії, тепла, води й газу.

За словами очільниці уряду, така робота часто пов’язана з високими ризиками та виконується на межі фізичних можливостей, однак є критично важливою для життєзабезпечення країни.

Юлія Свириденко наголосила, що підтримка цих спеціалістів є прямим обов’язком держави. Вона вже доручила Міністерству енергетики разом із Міністерством фінансів підготувати відповідне рішення для розгляду Кабінетом Міністрів.

«Це наш обовʼязок — постійно дякувати людям, які продовжують працювати і відновлювати енергообʼєкти в рекордні строки, попри морози та обстріли», — наголосила вона.

Слід зазначити, у грудні 2025 року в Міністерстві енергетики повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення під час виконання службових завдань загинули понад 160 працівників енергетичної галузі.

