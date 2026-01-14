Уряд стежитиме за цінами на ліки та штрафуватиме за націнки, — Свириденко

Уряд заявив, що стежитиме за цінами на ліки та штрафуватиме за націнки. люстраційне фото: Pixabay

Кабінет Міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі здійснювати контроль за цінами на лікарські засоби.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

У разі якщо МОЗ та Держпродспоживслужба виявлять порушення у формуванні націнок на ліки, уряд реагуватиме та штрафуватиме відповідних суб’єктів господарювання.

Для цього мають визначити перелік лікарських засобів, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою постійно відстежуватимуть ціни в аптеках. Звіти щотижня подаватимуть Кабінету Міністрів.

«Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози», — наголосила Юлія Свириденко.

