Уряд стежитиме за цінами на ліки та штрафуватиме за націнки, — Свириденко
18:02, 14 січня, 2026
Кабінет Міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі здійснювати контроль за цінами на лікарські засоби.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
У разі якщо МОЗ та Держпродспоживслужба виявлять порушення у формуванні націнок на ліки, уряд реагуватиме та штрафуватиме відповідних суб’єктів господарювання.
Для цього мають визначити перелік лікарських засобів, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою постійно відстежуватимуть ціни в аптеках. Звіти щотижня подаватимуть Кабінету Міністрів.
«Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози», — наголосила Юлія Свириденко.
