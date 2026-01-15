 У Миколаєві створять простір пам'яті трагедії полону біля скверу Ради Європи

У Миколаєві планують створити простір пам’яті трагедії полону біля скверу Ради Європи

У Миколаєві створять простір пам'яті трагедії полону біля скверу Ради Європи. Фото: МикВістіУ Миколаєві створять простір пам'яті трагедії полону біля скверу Ради Європи. Фото: МикВісті

У Миколаєві 15 січня відбулися перші обговорення щодо створення простору підтримки та пам’яті для родин, які чекають близьких із полону, сімей загиблих унаслідок катувань у неволі, а також для військових і цивільних, які повернулися з полону.

Перші концепції простору представив головний архітектор міста Євген Поляков, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Він пояснив, що для створення простору вже підібрали та погодили з Миколаївською міською радою і Миколаївською ОВА відрізок вулиці Садової — між Манганарівським сквером і сквером Ради Європи, а саме ділянку до пам’ятника Героям Небесної Сотні. Як зазначив Євген Поляков, за бажанням родин військових та цивільних, які перебували у полоні, праву частину дороги можуть перекрити, щоб створити простір без шуму автотранспорту та з ширшою пішохідною зоною.

Ділянка, яку виділять під простір пам'яті. Фото: скриншот з презентаціїДілянка, яку виділять під простір пам'яті. Фото: скриншот з презентації
Ділянка, яку виділять під простір пам'яті. Фото: МикВістіДілянка, яку виділять під простір пам'яті. Фото: МикВісті
Ділянка, яку виділять під простір пам'яті. Фото: МикВістіДілянка, яку виділять під простір пам'яті. Фото: МикВісті

Під час виступу Євген Поляков запропонував два можливі шляхи реалізації проєкту: проведення архітектурного конкурсу, який, за його підрахунками, може тривати понад рік, або ж залучення до розробки концепції родин, у яких є люди з досвідом полону. Другий підхід, за словами архітектора, буде швидшим — орієнтовно 11–12 місяців, однак вимагатиме активної участі з боку громадськості.

У Миколаєві створять простір пам'яті трагедії полону біля скверу Ради Європи. Фото: МикВістіУ Миколаєві створять простір пам'яті трагедії полону біля скверу Ради Європи. Фото: МикВісті
У Миколаєві створять простір пам'яті трагедії полону біля скверу Ради Європи. Фото: МикВістіУ Миколаєві створять простір пам'яті трагедії полону біля скверу Ради Європи. Фото: МикВісті

Під час заходу також представили три можливі концепції оформлення простору:

  • «Шлях» — у вигляді символічної стежки, що проходитиме через арки та портали й розповідатиме про долі людей, які пережили полон;
Концепція . Фото: Скриншот з презентаціїКонцепція «Шлях». Фото: Скриншот з презентації
  • «Світло» — інсталяції з використанням внутрішньої підсвітки та гри світла;
Концепція . Фото: Скриншот з презентаціїКонцепція «Світло». Фото: Скриншот з презентації
  • «Голос» — створення стендів з відео- або аудіоматеріалами, де кожен зможе почути короткі історії, голоси людей, побачити їхні обличчя та погляди.
Концепція . Фото: Скриншот з презентаціїКонцепція «Голос». Фото: Скриншот з презентації

Водночас організатори наголосили, що це не фінальні варіанти, і в майбутньому ідея простору може розвиватися і зовсім в іншому напрямку. Наприкінці зустрічі кожен з присутніх мав змогу висловити власний фідбек та очікування щодо майбутнього вигляду простору.

У Миколаєві створять простір пам'яті трагедії полону біля скверу Ради Європи. Фото: МикВістіУ Миколаєві створять простір пам'яті трагедії полону біля скверу Ради Європи. Фото: МикВісті
У Миколаєві створять простір пам'яті трагедії полону біля скверу Ради Європи. Фото: МикВістіУ Миколаєві створять простір пам'яті трагедії полону біля скверу Ради Європи. Фото: МикВісті

Зокрема, Галина Гриценяк — бойова медикиня морської піхоти та захисниця Маріуполя, яка пройшла полон і повернулася додому у січні 2024 року, — сподівається, що в дизайні простору з’являться елементи чорно-білого «Прапора Надії».

Галина Гриценяк. Фото: МикВістіГалина Гриценяк. Фото: МикВісті

«Прапор Надії» — це проєкт, ініційований Сергієм Волинським, який став символом підтримки та пам’яті про тих, хто перебуває в полоні або зник безвісти. Галина є координаторкою цього проєкту та безпосередньо спілкується з родинами полонених і тими, хто вже повернувся. Вона наголошує, що кольори прапора мають надзвичайно важливе значення для всіх полонених.

Прапор Надії. Фото: Миколаївська міська радаПрапор Надії. Фото: Миколаївська міська рада

— Він більший такий народний і живе своїм життям…Чорний — це як темрява полону, темрява неволі, темрява втрати. Темрява в якій ти зникаєш без сліду, коли потрапляєш у полон, коли тебе чекає сім’я. А білий — це як те світло повернення додому, — сказала вона.

Нагадаємо, у Первомайську планують створити реабілітаційний центр на базі лікарні.

партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

