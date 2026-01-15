 Ремонт лікарні у Первомайську за гроші міжнародних партнерів

У Первомайську планують створити реабілітаційний центр на базі лікарні

Ремонт у приміщенні. Архівне фото МикВісті для ілюстрації

У Первомайську планують відремонтувати лікарню за підтримки міжнародних партнерів. Міська рада готується затвердити меморандум про співпрацю з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) у межах проєкту «Відновлення та посилення спроможностей громад (HREF)».

Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міськради.

Згідно з документом, співпраця передбачає реалізацію проєкту з відкриття реабілітаційного центру на базі філії «Районний медичний центр» комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня».

Планується перепланування приміщень першого поверху лікарні та ремонт даху. Також лікарню забезпечать необхідним обладнанням.

Очікується, що це дозволить покращити умови лікування та реабілітації пацієнтів.

Остаточний обсяг робіт буде визначений у письмовій формі, а конкретні умови виконання взаємних зобовʼязань пропишуть окремими договорами.

Остаточне рішення щодо затвердження меморандуму депутати мають ухвалити на сесії міської ради.

Скриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що за підтримки Норвезької ради у справах біженців (NRC) у Первомайську планували модернізувати міську багатопрофільну лікарню. Передбачалися капітальні роботи на другому поверсі лікувального корпусу. Зокрема, відновлення медкабінетів, палат та санвузлів, душових кімнат з урахуванням потреб людей з інвалідністю.

Також повідомлялося, що у Первомайську будівлю колишнього дитячого садка «Дельфін» переобладнають під центр для осіб, які постраждали від домашнього та гендерного насильства. Частину коштів місту надали міжнародні партнери.

партнерство
Internews

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

