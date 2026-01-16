 Послаблення комендантської години: чи торкнеться це Миколаївщини

На Миколаївщині не скасовуватимуть комендантську годину, — Кім

На Миколаївщині поки не планують послаблювати комендантську годину. Фото: VanlavphotoНа Миколаївщині поки не планують послаблювати комендантську годину. Фото: Vanlavphoto

Комендантську годину на Миколаївщині скасовувати не планують, попри оновлення загальноукраїнських правил у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму відеозверненні, пишуть «МикВісті».

Водночас у регіоні посилять чергування поліції, а правоохоронці лояльніше ставитимуться до людей, які змушені пересуватися в комендантську годину через відсутність світла, води або тепла.

— Поліція встановлює додаткові чергування і лояльно ставитиметься до людей, які пересуваються під час комендантської години — зокрема, якщо йдеться про поїздки в гості, щоб зігрітися, або до пунктів незламності, — сказав Віталій Кім.

Він наголосив, що під час нічного пересування громадяни повинні мати при собі документи, оскільки поліція має право їх перевіряти з міркувань безпеки та для запобігання можливим загрозам.

— Але це не означає, що можна гуляти і там відпочивати, шаритися. Це означає, що треба мати документ за собою. Поліція може перевірити, щоб не було в нас там терактів і чогось, для запобігання цього, і не будуть нікого доставляти там до райвідділків і таке інше. Але користуйтеся цим зважено, — додав Віталій Кім.

Раніше в уряді повідомляли, що через надзвичайну ситуацію в енергетиці в окремих регіонах України можуть запровадити послаблення комендантської години. Перелік населених пунктів визначить комісія з питань ТЕБ та НС.

Громадянам можуть дозволити пересування без перепусток та рух приватного транспорту, зокрема для відвідування пунктів обігріву та незламності. Додаткові рішення ухвалюватимуть обласні адміністрації з урахуванням ситуації на місцях.

