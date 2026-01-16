 У Львові через морози тваринам дозволили зігріватися в адмінбудівлях

Через сильні морози у Львові тваринам дозволили грітись в адмінбудівлях

У Львові через морози безпритульним тваринам дозволили зігріватися в адмінбудівлях. Ілюстративне фото: МикВістіУ Львові через морози безпритульним тваринам дозволили зігріватися в адмінбудівлях. Ілюстративне фото: МикВісті

Через різке похолодання у Львові безпритульним тваринам дозволили заходити до адміністративних будівель для обігріву. Відповідне рішення ухвалили у мерії, а мешканців і бізнес закликають підтримати цю ініціативу.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, з 17 січня, у зв’язку з прогнозованими сильними морозами, котів і собак впускатимуть до всіх адміністративних будівель Львівської міської ради та підпорядкованих установ.

— Наступна доба обіцяє бути холодною, і це складно для всіх, але особливо для тварин на вулиці. Давайте разом подбаємо про них. Котикам і песикам на вулиці зараз дуже важко — самі вони не зможуть впоратися з холодом, — зазначив Андрій Москаленко.

Містян просять повідомляти про випадки недотримання цього рішення на «Гарячу лінію міста» за номером 1580. Водночас міська влада звертається до приватних підприємців, установ і закладів із закликом долучитися до ініціативи.

— Якщо є можливість — відкрийте двері для чотирилапих у морозні дні. Навіть кілька годин у теплі можуть врятувати життя. Людяність — це те, що робить місто справді теплим, — додав перший заступник мера.

Раніше повідомлялось, що у вихідні та в понеділок, з 17 по 19 січня, на Миколаївщині прогнозують суттєве зниження температури повітря. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 14 градусів морозу.

