Якими будуть вимкнення електрики 17 січня: оприлюднили попередні графіки
- Ірина Олехнович
19:45, 16 січня, 2026
У Миколаєві та по області 17 січня очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 – 02:30–09:30; 11:30–17:30; 20:00–23:30
Всього: 16 годин 30 хвилин
- 1.2 – 00:00–02:30; 06:00–13:00; 14:30–16:30; 20:00–23:30
Всього: 15 годин
- 2.1 – 00:00–06:00; 09:30–14:30; 16:30–20:00
Всього: 14 годин 30 хвилин
- 2.2 – 02:30–06:00; 09:30–14:30; 16:30–20:00; 23:30–00:00
Всього: 12 годин 30 хвилин
- 3.1 – 00:00–02:30; 07:30–13:00; 16:30–23:30
Всього: 15 годин
- 3.2 – 00:00–02:30; 06:00–11:30; 13:30–20:00; 23:30–00:00
Всього: 15 годин
- 4.1 – 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–00:00
Всього: 14 годин 30 хвилин
- 4.2 – 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–23:30
Всього: 16 годин 30 хвилин
- 5.1 – 00:00–02:30; 06:00–09:30; 11:30–17:30; 23:30–00:00
Всього: 12 годин 30 хвилин
- 5.2 – 00:00–02:30; 06:00–11:30; 14:30–20:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 6.1 – 02:30–09:30, 13:00–20:00
Всього: 14 годин
- 6.2 – 02:30–06:00; 09:30–16:30; 20:00–00:00
Всього: 14 годин 30 хвилин
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не може покрити понад третину потреб в електроенергії.
