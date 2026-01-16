Якими будуть вимкнення електрики 17 січня: оприлюднили попередні графіки

Якими будуть вимкнення електрики 17 січня. Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 17 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 02:30–09:30; 11:30–17:30; 20:00–23:30

Всього: 16 годин 30 хвилин

1.2 – 00:00–02:30; 06:00–13:00; 14:30–16:30; 20:00–23:30

Всього: 15 годин

2.1 – 00:00–06:00; 09:30–14:30; 16:30–20:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

2.2 – 02:30–06:00; 09:30–14:30; 16:30–20:00; 23:30–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

3.1 – 00:00–02:30; 07:30–13:00; 16:30–23:30

Всього: 15 годин

3.2 – 00:00–02:30; 06:00–11:30; 13:30–20:00; 23:30–00:00

Всього: 15 годин

4.1 – 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–00:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

4.2 – 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–23:30

Всього: 16 годин 30 хвилин

5.1 – 00:00–02:30; 06:00–09:30; 11:30–17:30; 23:30–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

5.2 – 00:00–02:30; 06:00–11:30; 14:30–20:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

6.1 – 02:30–09:30, 13:00–20:00

Всього: 14 годин

6.2 – 02:30–06:00; 09:30–16:30; 20:00–00:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не може покрити понад третину потреб в електроенергії.