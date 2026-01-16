 Графік відключень світла на 17 січня на Миколаївщині

Якими будуть вимкнення електрики 17 січня: оприлюднили попередні графіки

Якими будуть вимкнення електрики 17 січня. Фото: МикВістіЯкими будуть вимкнення електрики 17 січня. Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 17 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 – 02:30–09:30; 11:30–17:30; 20:00–23:30

Всього: 16 годин 30 хвилин

  • 1.2 – 00:00–02:30; 06:00–13:00; 14:30–16:30; 20:00–23:30

Всього: 15 годин

  • 2.1 – 00:00–06:00; 09:30–14:30; 16:30–20:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

  • 2.2 – 02:30–06:00; 09:30–14:30; 16:30–20:00; 23:30–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

  • 3.1 – 00:00–02:30; 07:30–13:00; 16:30–23:30

Всього: 15 годин

  • 3.2 – 00:00–02:30; 06:00–11:30; 13:30–20:00; 23:30–00:00

Всього: 15 годин

  • 4.1 – 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–00:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

  • 4.2 – 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–23:30

Всього: 16 годин 30 хвилин

  • 5.1 – 00:00–02:30; 06:00–09:30; 11:30–17:30; 23:30–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

  • 5.2 – 00:00–02:30; 06:00–11:30; 14:30–20:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

  • 6.1 – 02:30–09:30, 13:00–20:00

Всього: 14 годин

  • 6.2 – 02:30–06:00; 09:30–16:30; 20:00–00:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не може покрити понад третину потреб в електроенергії.

Легкоатлети Миколаєва вибороли п’ять медалей на всеукраїнських «Різдвяних стартах»
Без опадів, але з суттєвими морозами: якою буде погода на Миколаївщині з 17 по 19 січня
У Миколаєві підрядники кронували дерева та завдали збитків майже ₴60 тисяч
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
новини
Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Аліса Мелік-Адамян
новини
Захист Тимошенко хоче допитати її співрозмовника на плівках. Суд відмовив, бо свідок перебуває під захистом

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві світло відключають до 16 годин на день, хоча значних пошкоджень немає, — Кім

Анна Гакман
новини
«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Юлія Бойченко
Головне сьогодні