На Миколаївщині посилюють заходи для стабільного газопостачання в умовах обстрілів і морозів

Наслідки обстрілу Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Уряд спільно з НАК «Нафтогаз України» посилює координацію роботи енергосистеми, щоб забезпечити безперервне газопостачання у прифронтових регіонах, зокрема на Миколаївщині.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Особлива увага зараз прифронтовим областям: Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській.

Найскладнішою наразі залишається ситуація у Херсоні, де внаслідок обстрілів суттєво зруйновані енергооб’єкти. Там «Нафтогаз» уже передав місцевим жителям 1750 електричних і газових обігрівачів разом із балонами та продовжує завозити додаткове обладнання.

«По всій країні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж. Загалом понад дві тисячі газовиків залучені до робіт. Після ворожих атак вони роблять усе можливе для швидкого відновлення газопостачання сіл і містечок поблизу лінії фронту», — наголосила очільниця Кабміну.

Також обговорювалося питання імпорту додаткових обсягів газу. Завдяки 8 мільярдам гривень із державного бюджету та підтримці міжнародних партнерів у 2025 році Україна імпортувала 5,7 мільярда кубометрів газу. Це дозволило компенсувати втрати внутрішнього видобутку, спричинені масованими ракетними ударами по інфраструктурі.

В уряді зазначили, що вже визначено параметри імпорту на наступний період, аби країна змогла пройти надзвичайно складний опалювальний сезон цієї зими.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки Росія готується до нових масштабних атак по території України.