Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴890 млн податку на прибуток у 2025 році

Миколаїв. Фото: МикВісті

У 2025 році підприємства Миколаївської області сплатили до державного бюджету 790,2 мільйона гривень податку на прибуток.

Як повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області, це на 167,8 мільйона гривень, або на 27%, більше, ніж за минулий рік.

Крім того, до місцевих бюджетів підприємці регіону перерахували 101 мільйон гривень податку на прибуток, це на на 35,6 мільйона гривень більше, ніж за минулий рік.

Загалом до бюджетів усіх рівнів підприємства Миколаївщини сплатили 891,2 мільйона гривень цього податку.

Нагадаємо, у 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже 1,2 мільярда гривень земельного податку та орендної плати.