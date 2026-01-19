 «Укрзалізниця» змінить графіки понад 100 приміських поїздів по всій країні

«Укрзалізниця» змінила графік руху понад 100 поїздів: що відомо

«Укрзалізниця» змінить графіки понад 100 приміських поїздів по всій країні.

З 22 січня «Укрзалізниця» змінює графік руху поїздів, зокрема й приміських, аби мінімізувати затримки, через пошкодження залізничної інфраструктури в районі Фастова.

Яе повідомили в компанії, деякі маршрути змінюють із міркувань безпеки. За оновленими розкладами поїзди поїдуть у ніч з 21 на 22 січня.

«Загалом було переглянуто понад 100 графіків приміських поїздів по всій Україні, що дозволить «розвантажити» найбільш інтенсивні ділянки і, відповідно, скоротити затримки», — йдеться у повідомленні.

Із розкладами приміських рейсів можна ознайомитися на сайті.

«При виборі конкретного поїзда важливо звертати увагу на дату, має бути саме «дійсний з 22 січня 2026 року», — наголосили в компанії.

Також в «Укрзалізниці» перепросили та попередили про затримки на 1-2 години, залежно від інтенсивності руху в районі Фастова.

Раніше повідомлялось, через атаки по інфраструктурі на Фастівській ділянці «Укрзалізниця» тимчасово обмежила продаж квитків на окремі напрямки.

Пів мільйона українців скористалися програмою безкоштовних поїздок від «Укрзалізниці»
У поїздах далекого сполучення «Укрзалізниця» тестує Wi-Fi
Від холодильника до сигналу лавини: що пасажири забували в потягах у 2025 році
