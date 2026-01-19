Понад 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 20 січня

Опубліковані графіки відключення світла на Миколаївщині на 20 січня. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 20 січня очікуються планові відключення електроенергії. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

1.2 – 05:30 - 11:00; 14:30 - 21:30

Всього: 12 годин 30 хвилин

2.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

2.2 – 00:00 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 21:30

Всього: 14 годин 30 хвилин

3.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

3.2 – 04:00 - 07:30; 09:30 - 14:30; 18:00 - 21:30

Всього: 12 годин

4.1 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30

Всього: 14 годин

4.2 – 00:00 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30

Всього: 14 годин 30 хвилин

5.1 – 00:30 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00

Всього: 16 годин 30 хвилин

5.2 – 00:30 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00

Всього: 16 годин 30 хвилин

6.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 11:00; 14:30 - 21:30

Всього: 14 годин 30 хвилин

6.2 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 19:30

Всього: 12 годин

Нагадаємо, що Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, по яких російські війська завдали найбільше ударів по об’єктах теплової та електричної генерації від початку опалювального сезону.