Понад 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 20 січня
20:07, 19 січня, 2026
У Миколаєві та по області 20 січня очікуються планові відключення електроенергії. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 – 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 1.2 – 05:30 - 11:00; 14:30 - 21:30
Всього: 12 годин 30 хвилин
- 2.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 2.2 – 00:00 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 21:30
Всього: 14 годин 30 хвилин
- 3.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 3.2 – 04:00 - 07:30; 09:30 - 14:30; 18:00 - 21:30
Всього: 12 годин
- 4.1 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30
Всього: 14 годин
- 4.2 – 00:00 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30
Всього: 14 годин 30 хвилин
- 5.1 – 00:30 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 16 годин 30 хвилин
- 5.2 – 00:30 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 16 годин 30 хвилин
- 6.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 11:00; 14:30 - 21:30
Всього: 14 годин 30 хвилин
- 6.2 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 19:30
Всього: 12 годин
Нагадаємо, що Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, по яких російські війська завдали найбільше ударів по об’єктах теплової та електричної генерації від початку опалювального сезону.
