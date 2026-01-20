Мороз та ожеледиця: якою буде погода 21 січня на Миколаївщині
15:00, 20 січня, 2026
У середу, 21 січня, на Миколаївщині очікується холодна погода з нічними морозами до –13°С та ожеледиця на дорогах.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
По області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. У нічні та ранкові години місцями можливий туман, на окремих ділянках доріг — ожеледиця. Вітер південний, 5–10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 8–13°С морозу, вдень — від –3°С до +2°С.
У Миколаєві вночі очікується від 9°С до 11°С морозу, вдень повітря прогріється до 0–2°С тепла.
Нагадаємо, що синоптики розповіли, якими були найхолодніші січневі дні в історії Миколаївщини.
