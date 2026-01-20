 Якими були найхолодніші температури в історії Миколаївщини з 9 по 19 січня

Клуб

Морозні рекорди: якими були найхолодніші січневі дні в історії Миколаївщини

Якими були найнижчі температури в історії Миколаївщині з 9 по 19 січня. Ілюстративне фото: МикВістіЯкими були найнижчі температури в історії Миколаївщині з 9 по 19 січня. Ілюстративне фото: МикВісті

З 9 по 19 січня на територію Миколаївської області поширився вплив Азійського антициклону, який приніс у регіон суху та морозну погоду. Попри відчутне зниження температури, нинішні морози поки не перевищили рекордно низькі показники, які зафіксували у попередні роки за цей період.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, найнижчу температуру зафіксували 11 січня 1950 року у Первомайську — тоді стовпчики термометрів опустилися до -29,8°C. Того ж дня у Миколаєві зареєстрували другий за величиною рекорд — -27,6°C морозу.

Ще один температурний мінімум припав на 11 січня, але вже 1968 року в Баштанці, де зафіксували -25,6°C. А 10 січня 1987 року у Вознесенську температура вперше знизилася до позначки -20°C.

Останні три погодні рекорди припали на 9 січня 2015 року. Тоді у Снігурівці зафіксували -22,5°C, в Очакові — -21°C, а у Березанському — -22,8°C.

Нагадаємо, за 2025 рік у Миколаївській області зафіксували 24 температурні рекорди. Загалом минулий рік був теплішим за кліматичну норму, а кількість опадів — помітно меншою від середніх багаторічних показників.

Водночас раніше синоптики прогнозували, що нинішня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Також у Миколаєві та області до кінця тижня очікується незначне потепління: температура підвищиться лише на кілька градусів, однак зима, за прогнозами, свої позиції поки не здаватиме.

