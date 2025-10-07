  • середа

Зима в Україні може стати рекордно холодною: синоптики попереджають про аномальні морози

Зима в Україні буде рекордно холодною. Фото «МикВісті»Зима в Україні буде рекордно холодною. Фото «МикВісті»

Прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Про це свідчат дані дослідження MkWeather.

Фахівці прогнозують, що зима 2025–2026 років буде однією з найбільш непередбачуваних за останній час: від штормового та вологого початку грудня — до рекордних лютневих холодів. Європі загалом радять готуватися до нестабільного й холодного сезону.

За прогнозом, зима матиме двофазний характер:

  • грудень — вологий і штормовий, особливо у західній частині Європи;
  • лютий — із сильними морозами та сніговими бурями у центральних і східних регіонах континенту.

Кінець зими може супроводжуватися тривалим похолоданням від Скандинавії до Балкан і Центральної Європи.

Прогноз на зиму 2025/2026 для Європи. Фото: hmkweatherПрогноз на зиму 2025/2026 для Європи. Фото: hmkweather

Науковці пояснюють, що ключовим чинником такого прогнозу є сніговий покрив у Сибіру.

«Протягом зими 2025/2026 років у Сибіру вже спостерігався сніговий покрив вище за середній. Це свідчить про те, що східний потік до Європи буде сильнішим, ніж зазвичай. Це посилює ризик тривалих холодних хвиль у Центральній та Східній Європі, особливо протягом січня та лютого», — йдеться у звіті MkWeather.

Фахівці також попереджають, що Італія, Греція та Балкани можуть зазнати впливу небезпечних зимових штормів із сильними опадами, снігом у горах та навіть повенями.

Прогноз для України

Україна, яка входить до найхолоднішої зони Східної Європи, може відчути арктичні спалахи холоду наприкінці зими. Очікується, що сніговий покрив утримається протягом тривалого часу.

  • Початок зими буде відносно м’яким, із періодичними опадами.
  • Січень стане перехідним місяцем — розпочнеться стале похолодання.
  • Лютий може принести найнижчі температури сезону, рясні снігопади та стійкий мороз.

Найхолодніше, за прогнозом, буде у центральних і східних областях України.

Раніше повідомлялось, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.

