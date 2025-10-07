Зима в Україні може стати рекордно холодною: синоптики попереджають про аномальні морози

Зима в Україні буде рекордно холодною. Фото «МикВісті»

Прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Про це свідчат дані дослідження MkWeather.

Фахівці прогнозують, що зима 2025–2026 років буде однією з найбільш непередбачуваних за останній час: від штормового та вологого початку грудня — до рекордних лютневих холодів. Європі загалом радять готуватися до нестабільного й холодного сезону.

За прогнозом, зима матиме двофазний характер:

грудень — вологий і штормовий, особливо у західній частині Європи;

лютий — із сильними морозами та сніговими бурями у центральних і східних регіонах континенту.

Кінець зими може супроводжуватися тривалим похолоданням від Скандинавії до Балкан і Центральної Європи.

Прогноз на зиму 2025/2026 для Європи. Фото: hmkweather

Науковці пояснюють, що ключовим чинником такого прогнозу є сніговий покрив у Сибіру.

«Протягом зими 2025/2026 років у Сибіру вже спостерігався сніговий покрив вище за середній. Це свідчить про те, що східний потік до Європи буде сильнішим, ніж зазвичай. Це посилює ризик тривалих холодних хвиль у Центральній та Східній Європі, особливо протягом січня та лютого», — йдеться у звіті MkWeather.

Фахівці також попереджають, що Італія, Греція та Балкани можуть зазнати впливу небезпечних зимових штормів із сильними опадами, снігом у горах та навіть повенями.

Прогноз для України

Україна, яка входить до найхолоднішої зони Східної Європи, може відчути арктичні спалахи холоду наприкінці зими. Очікується, що сніговий покрив утримається протягом тривалого часу.

Початок зими буде відносно м’яким, із періодичними опадами.

Січень стане перехідним місяцем — розпочнеться стале похолодання.

Лютий може принести найнижчі температури сезону, рясні снігопади та стійкий мороз.

Найхолодніше, за прогнозом, буде у центральних і східних областях України.

Раніше повідомлялось, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.