Зима в Україні може стати рекордно холодною: синоптики попереджають про аномальні морози
- Світлана Іванченко
23:53, 07 жовтня, 2025
Прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.
Про це свідчат дані дослідження MkWeather.
Фахівці прогнозують, що зима 2025–2026 років буде однією з найбільш непередбачуваних за останній час: від штормового та вологого початку грудня — до рекордних лютневих холодів. Європі загалом радять готуватися до нестабільного й холодного сезону.
За прогнозом, зима матиме двофазний характер:
- грудень — вологий і штормовий, особливо у західній частині Європи;
- лютий — із сильними морозами та сніговими бурями у центральних і східних регіонах континенту.
Кінець зими може супроводжуватися тривалим похолоданням від Скандинавії до Балкан і Центральної Європи.
Науковці пояснюють, що ключовим чинником такого прогнозу є сніговий покрив у Сибіру.
«Протягом зими 2025/2026 років у Сибіру вже спостерігався сніговий покрив вище за середній. Це свідчить про те, що східний потік до Європи буде сильнішим, ніж зазвичай. Це посилює ризик тривалих холодних хвиль у Центральній та Східній Європі, особливо протягом січня та лютого», — йдеться у звіті MkWeather.
Фахівці також попереджають, що Італія, Греція та Балкани можуть зазнати впливу небезпечних зимових штормів із сильними опадами, снігом у горах та навіть повенями.
Прогноз для України
Україна, яка входить до найхолоднішої зони Східної Європи, може відчути арктичні спалахи холоду наприкінці зими. Очікується, що сніговий покрив утримається протягом тривалого часу.
- Початок зими буде відносно м’яким, із періодичними опадами.
- Січень стане перехідним місяцем — розпочнеться стале похолодання.
- Лютий може принести найнижчі температури сезону, рясні снігопади та стійкий мороз.
Найхолодніше, за прогнозом, буде у центральних і східних областях України.
Раніше повідомлялось, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.
