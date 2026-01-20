В Одесі видатним спортсменам і тренерам виплачуватимуть до ₴5 тисяч щомісяця
17:38, 20 січня, 2026
В Одесі 76 спортсменів та тренерів протягом року отримуватимуть щомісячні муніципальні виплати. Йдеться про переможців і призерів міжнародних змагань, спортсменів Олімпійського резерву, їхніх тренерів, а також ветеранів спорту.
Як зазначили в Одеській міській раді, розмір щомісячної фінансової підтримки становитиме від 2 до 5 тисяч гривень, залежно від категорії та досягнень спортсменів.
Повідомляється, що у січні в місті працює спеціальна комісія, яка формує список отримувачів муніципальної грошової винагороди. Як і торік, до нього включили й ветеранів спорту — людей, чиї досягнення на міжнародному рівні прославляють Україну та мотивують нові покоління.
Нагадаємо, що впродовж 2025 року кращим спортсменам Миколаєва щомісяця виплачували стипендію міського голови розміром від 4 до 16 тисяч гривень.
