 В Одесі видатні спортсмени отримують до ₴5 тисяч від мерії

В Одесі видатним спортсменам і тренерам виплачуватимуть до ₴5 тисяч щомісяця

В Одесі видатним спортсменам і тренерам виплачуватимуть до 5 тисяч гривень щомісяця.

В Одесі 76 спортсменів та тренерів протягом року отримуватимуть щомісячні муніципальні виплати. Йдеться про переможців і призерів міжнародних змагань, спортсменів Олімпійського резерву, їхніх тренерів, а також ветеранів спорту.

Як зазначили в Одеській міській раді, розмір щомісячної фінансової підтримки становитиме від 2 до 5 тисяч гривень, залежно від категорії та досягнень спортсменів.

Повідомляється, що у січні в місті працює спеціальна комісія, яка формує список отримувачів муніципальної грошової винагороди. Як і торік, до нього включили й ветеранів спорту — людей, чиї досягнення на міжнародному рівні прославляють Україну та мотивують нові покоління.

Нагадаємо, що впродовж 2025 року кращим спортсменам Миколаєва щомісяця виплачували стипендію міського голови розміром від 4 до 16 тисяч гривень.

