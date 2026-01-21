На Одещині помітили рідкісного тхора, який занесений до Червоної книги
1:20, 21 січня, 2026
На Одещині в ландшафтному заказнику місцевого значення «Осинівський», що поблизу села Осинівка Березівського району, помітили тхора степового — рідкісний вид тварин, занесений до Червоної книги України.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що заказник створили для охорони штучного лісового масиву на еродованих землях. Територія перебуває у користуванні Ширяївського лісництва ДП «Ліси України». Факт виявлення тхора свідчить про наявність сприятливих умов для існування рідкісних і зникаючих степових видів.
Станом на 2026 рік тхір степовий має статус «зникаючий» в Україні, внесений до ІІ додатка Бернської конвенції та перебуває під особливою державною охороною.
В екоінспекції нагадали, що знищення, вилов або пошкодження середовища існування цього виду тягне за собою адміністративну відповідальність і відшкодування шкоди, завданої довкіллю.
Нагадаємо, що поблизу національного природного парку «Північне Поділля» на Львівщині помітили велику популяцію європейських зубрів, які через морози та глибокий сніг вийшли в поля у пошуках корму.
