На Одещині помітили рідкісного тхора, який занесений до Червоної книги

На Одещині в заказнику «Осинівський» помітили рідкісного тхора степового.

На Одещині в ландшафтному заказнику місцевого значення «Осинівський», що поблизу села Осинівка Березівського району, помітили тхора степового — рідкісний вид тварин, занесений до Червоної книги України.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що заказник створили для охорони штучного лісового масиву на еродованих землях. Територія перебуває у користуванні Ширяївського лісництва ДП «Ліси України». Факт виявлення тхора свідчить про наявність сприятливих умов для існування рідкісних і зникаючих степових видів.

Станом на 2026 рік тхір степовий має статус «зникаючий» в Україні, внесений до ІІ додатка Бернської конвенції та перебуває під особливою державною охороною.

В екоінспекції нагадали, що знищення, вилов або пошкодження середовища існування цього виду тягне за собою адміністративну відповідальність і відшкодування шкоди, завданої довкіллю.

Нагадаємо, що поблизу національного природного парку «Північне Поділля» на Львівщині помітили велику популяцію європейських зубрів, які через морози та глибокий сніг вийшли в поля у пошуках корму.

