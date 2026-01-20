Біля нацпарку на Львівщині помітили понад сотню зубрів

На Львівщині зафіксували понад сотню зубрів. Фото: Нацпарк «Північне Поділля»

Поблизу національного природного парку «Північне Поділля» на Львівщині помітили велику популяцію європейських зубрів, які через морози та глибокий сніг вийшли в поля у пошуках корму.

Фото тварин опублікували на офіційній сторінці нацпарку та зазначили, що йдеться про понад сотню особин.

Через складні погодні умови дикі тварини змінили свої звичні маршрути, тому їх можна побачити на відкритих просторах, узліссях і сільськогосподарських полях Бродівської громади.

На Львівщині зафіксували понад сотню зубрів. Фото: Нацпарк «Північне Поділля»

Природоохоронець НПП «Північне Поділля» Михайло Шишка розповів ZAXID.NET, що популяція зубрів активно зростає. Цьогоріч він уперше нарахував 98 дорослих особин, не враховуючи телят, які трималися позаду стада.

За його словами, тварини живляться сіном, обкусують дерева та шукають на полях сою, яку залишили фермери. Вдень зубри тримаються на відкритих ділянках між селами Берлин, Лагодів і Мідне, а на ніч повертаються до лісу. За активністю стада та слідами життєдіяльності видно, що тварини не голодують.

Охороною та обліком зубрів займаються єгері мисливського господарства «Стир», яке входить до Бродівського надлісництва. Європейський зубр — найбільша наземна тварина Європи — занесений до Червоної книги України та перебуває під охороною національного й міжнародного законодавства.

На Львівщині зафіксували понад сотню зубрів. Фото: Нацпарк «Північне Поділля»

На Бродівщину зубрів біловезької популяції завезли у 1980-х роках із Литви. Тоді їх було лише 12. Нині, за даними департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА, лопатинська субпопуляція налічує 129 особин і є однією з найбільших в Україні.

— Через велику кількість тварин стадо протягом останніх років природно почало ділитися та формувати невеликі групи тварин, які проживають окрім території колишнього Бродівського району, ще на території колишніх Золочівського, Радехівського, Бузького районів та періодично окремі невеликі групи або особини зубрів заходять на територію сусідніх з Львівщиною громад Тернопільської області, — зазначив посадовець.

У Бродівській міській раді нагадують, що зубри — дикі тварини, тому під час зустрічі з ними варто дотримуватися правил безпеки: не підходити близько, не намагатися годувати чи відганяти тварин, тримати дітей поруч, а собак — на повідку, та спостерігати за стадами з безпечної відстані.

Загалом у Львівській області в природних умовах проживають дві субпопуляції зубрів. Окрім Бродівщини, тварини мешкають у національному природному парку «Сколівські Бескиди», де станом на початок 2025 року нарахували 47 особин.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині та Одещині кількість вовків, шакалів і лисиць у мисливських угіддях перевищила допустимі норми у 2,5 рази. Тому диких хижаків будуть відстрілювати.