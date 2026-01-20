 Коли вимикатимуть світло на Миколаївщині 21 січня

Світла не буде понад 16 годин: графіки відключення на Миколаївщині 21 січня

Відключення світла. Архівне фото: МикВістіВідключення світла. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області у середу, 21 січня, очікуються планові відключення електроенергії.

Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

1.1 – 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

1.2 – 01:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00

Всього: 14 годин

2.1 – 00:00 - 01:00; 08:00 - 15:00; 18:30 - 00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

2.2 – 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30

Всього: 14 годин

3.1 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00

Всього: 15 годин

3.2 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 09:30 - 11:30; 15:00 - 22:00

Всього: 13 годин

4.1 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 11:30; 15:00 - 21:30

Всього: 14 годин

4.2 – 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

5.1 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:30; 15:00 - 21:30

Всього: 13 годин

5.2 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00

Всього: 15 годин

6.1 – 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00

Всього: 16 годин

6.2 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 19:30; 22:00 - 00:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.

Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.

