Світла не буде понад 16 годин: графіки відключення на Миколаївщині 21 січня
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
21:00, 20 січня, 2026
-
У Миколаєві та по області у середу, 21 січня, очікуються планові відключення електроенергії.
Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
1.1 – 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Всього: 13 годин 30 хвилин
1.2 – 01:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00
Всього: 14 годин
2.1 – 00:00 - 01:00; 08:00 - 15:00; 18:30 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
2.2 – 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30
Всього: 14 годин
3.1 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00
Всього: 15 годин
3.2 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 09:30 - 11:30; 15:00 - 22:00
Всього: 13 годин
4.1 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 11:30; 15:00 - 21:30
Всього: 14 годин
4.2 – 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
5.1 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:30; 15:00 - 21:30
Всього: 13 годин
5.2 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00
Всього: 15 годин
6.1 – 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00
Всього: 16 годин
6.2 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 19:30; 22:00 - 00:00
Всього: 14 годин 30 хвилин
Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.
Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.