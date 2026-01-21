 У лікарнях Миколаєва забезпечили автономну роботу на час холодів

Попри відключення світла лікарні Миколаєва працюють у штатному режимі, — міськрада

Медичні заклади Миколаєва продовжують працювати у штатному режимі. У міській раді повідомили про це на тлі відключень світла та погодних умов.

Там зазначили, що місто заздалегідь підготувалося до можливих викликів у період холодів.

Лікарні та центри первинної медико-санітарної допомоги забезпечені автономними джерелами живлення — загалом у медзакладах працює 120 генераторів. Запаси пального розраховані щонайменше на сім діб безперервної роботи.

Колаж: пресслужба Миколаївської міськрадиКолаж: пресслужба Миколаївської міськради

«Крім того, персонал регулярно відпрацьовує алгоритми дій у разі тривалих відключень електроенергії. Лікарні та низка ЦПМСД обладнані сонячними панелями, що підвищує їхню енергетичну автономність. Також у медзакладах функціонують модульні котельні», йдеться в повідомленні.

В управлінні зазначають, що на території всіх семи міських лікарень зі стаціонарами та центру первинної медико-санітарної допомоги №2 облаштували свердловини з системами очищення води.

Нагадаємо, що за минулий тиждень у Миколаївській області на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 3389 людей. А в трьох випадках підтвердили коронавірус.

Головне сьогодні