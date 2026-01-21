Попри відключення світла лікарні Миколаєва працюють у штатному режимі, — міськрада
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
13:01, 21 січня, 2026
-
Медичні заклади Миколаєва продовжують працювати у штатному режимі. У міській раді повідомили про це на тлі відключень світла та погодних умов.
Там зазначили, що місто заздалегідь підготувалося до можливих викликів у період холодів.
Лікарні та центри первинної медико-санітарної допомоги забезпечені автономними джерелами живлення — загалом у медзакладах працює 120 генераторів. Запаси пального розраховані щонайменше на сім діб безперервної роботи.
«Крім того, персонал регулярно відпрацьовує алгоритми дій у разі тривалих відключень електроенергії. Лікарні та низка ЦПМСД обладнані сонячними панелями, що підвищує їхню енергетичну автономність. Також у медзакладах функціонують модульні котельні», йдеться в повідомленні.
В управлінні зазначають, що на території всіх семи міських лікарень зі стаціонарами та центру первинної медико-санітарної допомоги №2 облаштували свердловини з системами очищення води.
Нагадаємо, що за минулий тиждень у Миколаївській області на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 3389 людей. А в трьох випадках підтвердили коронавірус.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.