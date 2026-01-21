 Зеленський заявив, що Уряд перевірить бронювання енергетиків та комунальників

Клуб

Уряд перевірить бронювання енергетиків та комунальників, — Зеленський

Уряд перевірить бронювання енергетиків та комунальників. Ілюстративне фото: Одеська міська рада

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр оборони Михайло Федоров перевірять ситуацію з бронюванням працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів і надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками спеціального енергетичного селектора.

Глава держави нагадав, що для таких підприємств уже ухвалене рішення про можливість бронювання 100% персоналу. Водночас, за його словами, проблеми з реагуванням на місцях не можна виправдовувати нестачею людей.

— Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів — міста мають ресурс для залучення людей на роботу, — заявив Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення граничного відсотка бронювання працівників підприємств критичної комунальної інфраструктури з 50% до 75%.

