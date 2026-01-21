Без світла до 19 годин: якими будуть графіки відключень у четвер, 22 січня

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада 2024 року, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 22 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 - 01:30; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00

Всього: 17 годин 30 хвилин

1.2 – 00:00 - 04:00; 06:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00

Всього: 18 годин

2.1 – 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00

Всього: 18 годин

2.2 – 01:30 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00

Всього: 16 годин 30 хвилин

3.1 – 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00

Всього: 18 годин

3.2 – 00:00 - 01:00; 04:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00

Всього: 15 годин

4.1 – 01:30 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00

Всього: 16 годин 30 хвилин

4.2 – 00:00 - 01:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00

Всього: 17 годин

5.1 – 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00

Всього: 18 годин

5.2 – 00:00 - 01:30; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00

Всього: 15 годин 30 хвилин

6.1 – 01:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00

Всього: 19 годин

6.2 – 01:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00

Всього: 17 годин

