Без світла до 19 годин: якими будуть графіки відключень у четвер, 22 січня

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада 2024 року, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: МикВістіМиколаївці під час блекауту, 29 листопада 2024 року, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 22 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 – 00:00 - 01:30; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00

Всього: 17 годин 30 хвилин

  • 1.2 – 00:00 - 04:00; 06:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00

Всього: 18 годин

  • 2.1 – 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00

Всього: 18 годин

  • 2.2 – 01:30 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00

Всього: 16 годин 30 хвилин

  • 3.1 – 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00

Всього: 18 годин

  • 3.2 – 00:00 - 01:00; 04:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00

Всього: 15 годин

  • 4.1 – 01:30 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00

Всього: 16 годин 30 хвилин

  • 4.2 – 00:00 - 01:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00

Всього: 17 годин

  • 5.1 – 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00

Всього: 18 годин

  • 5.2 – 00:00 - 01:30; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00

Всього: 15 годин 30 хвилин

  • 6.1 – 01:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00

Всього: 19 годин

  • 6.2 – 01:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00

Всього: 17 годин

Нагадаємо, раніше ексголова «Укренерго» заявив, що у світі немає запасів обладнання для ремонту енергосистеми України.

