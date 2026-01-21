Ексголова «Укренерго» заявив, що у світі немає запасів обладнання для ремонту енергосистеми України

Енергетика. Ілюстраційне фото: МикВісті

Колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що у світі немає запасів критичного енергетичного обладнання, необхідного для ремонту електростанцій та магістральних трансформаторів в Україні.

Про це йдеться в статті hromadske «Дефіцит електрики в Києві може сягати 80-90%».

За його словами, торік енергетична галузь вже стикалася з проблемами через російські обстріли, але нинішня ситуація ускладнилася через спустошення арсеналів енергокомпаній і дефіцит обладнання для подальших ремонтів.

«Нині неможливо отримати готову техніку у необхідних кількостях — є лише поодинокі одиниці обладнання», — пояснив Володимир Кудрицький.

Він додав, що навіть найбільші трансформатори та турбіни генераторів великих ТЕС не мають запасів ніде у світі.

Експерт підкреслив, що пріоритетом залишаються фінансові ресурси для будівництва бетонних укриттів над трансформаторами електростанцій та обленерго, яких не було збудовано за попередні роки.

Через зменшення числа великих трансформаторів енергетики змушені встановлювати менш потужні пристрої та добудовувати нові лінії електропередач. Для локального живлення використовують навіть бензинові та дизельні генератори потужністю від 150 кВт, проте вони не здатні компенсувати дефіцит електроенергії.

«Генератори — це точкові рішення для окремих об’єктів і фактично не покращують енергопостачання багатоквартирних будинків», — зазначає заступник директора з досліджень аналітичного центру DiXi Group Богдан Серебренніков.

Нагадаємо, з жовтня 2025 року російські обстріли пошкодили понад 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні. Зокрема значно постраждали тепло- та гідроелектростанції.

Раніше ексміністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що під час підготовки енергосистеми України до зимового періоду влада «робила усе по максимуму», однак без ефективної протиповітряної оборони повністю убезпечити об’єкти неможливо.