До Дня Соборності Зеленський відзначив державними нагородами представників Миколаївщини
19:27, 22 січня, 2026
У четвер, 22 січня, з нагоди Дня Соборності України Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами громадян за значний внесок у зміцнення української державності, самовідданість у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вагомі досягнення в різних сферах суспільного життя.
Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента. Серед нагороджених є і представники Миколаївщини.
Зокрема, почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав Олександр Тригуб, професор кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили, за вагомі досягнення у науковій та освітній діяльності.
Також почесним званням «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» нагороджено Михайла Ніколаєва — начальника управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації. Його відзначили за внесок у розвиток спортивної сфери та популяризацію фізичної культури в регіоні.
Нагадаємо, що 1 січня Президент України також відзначив державними нагородами «За заслуги» та «За мужність» ще двох працівників енергетичної галузі з Миколаївської області.
