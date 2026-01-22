До Дня Соборності Зеленський відзначив державними нагородами представників Миколаївщини

Володимир Зеленський. Скриншот з відео

У четвер, 22 січня, з нагоди Дня Соборності України Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами громадян за значний внесок у зміцнення української державності, самовідданість у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вагомі досягнення в різних сферах суспільного життя.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента. Серед нагороджених є і представники Миколаївщини.

Зокрема, почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав Олександр Тригуб, професор кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили, за вагомі досягнення у науковій та освітній діяльності.

Олександр Тригуб. Фото: Академія соціальних наук

Також почесним званням «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» нагороджено Михайла Ніколаєва — начальника управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації. Його відзначили за внесок у розвиток спортивної сфери та популяризацію фізичної культури в регіоні.

Михайло Ніколаєв. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що 1 січня Президент України також відзначив державними нагородами «За заслуги» та «За мужність» ще двох працівників енергетичної галузі з Миколаївської області.